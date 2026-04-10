Кавказский узел

08:38, 10 апреля 2026

Боец из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Гирисханов из Казбековского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 1891 комбатанта из Дагестана. 

Участники СВО. Фото: Минобороны РоссииЧисло убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950

Как писал "Кавказский узел", к 3 апреля власти и силовики публично назвали имена  как минимум 1890 бойцов из Дагестана, убитых в зоне военных действий на Украине. 

О передаче двух наград родным убитого в военной операции Арсена Гирисханова отчиталась администрация Казбековского района в Telegram-канале.

"Арсен Гирисханов из села Ленинаул был удостоен двух государственных наград посмертно - ордена Мужества и медали "Участнику специальной военной операции", - говорится в сообщении администрации.

Детали биографии и гибели военного в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1891 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Казбековского района стало известно в марте. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Ислам Маликов, Шамилхан Насрудинов и Рамазан Мурадисов.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

