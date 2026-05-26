Жалоба на приговор карабахским лидерам поступила в бакинский суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу на приговор бывшим руководителям Нагорного Карабаха, осужденным на пожизненные и длительные сроки лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший спикер парламента Давид Ишханян были приговорены военным судом в Баку к пожизненному лишению свободы. В тот же день еще 10 обвиняемых были приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 20 лет. Все подсудимые отказались признать вину.

15 бывших карабахских чиновников, в том числе экс-президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также спикер парламента Давид Ишханян, были задержаны осенью 2023 года. Им были предъявлены обвинения по 20 статьям УК Азербайджана, в том числе в военных преступлениях 1 , говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха".

Апелляционная жалоба на приговор Араику Арутюняну, Давиду Бабаяну, Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Давиду Ишханяну, Левону Мнацаканяну и других осужденным по этому делу, передана в производство, сообщает сегодня AПA.

Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова, пишет сегодня Report.

Варданян отрицает легитимность судебного процесса в Баку

Напомним, 17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, дело которого рассматривалось отдельно. Подсудимый, который возглавлял карабахское правительство лишь несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора, признан виновным в военных преступлениях. От подачи апелляционной жалобы Варданян отказался, пояснив, что не признаёт приговор актом правосудия.

Решение Варданяна об отказе от апелляции не означает согласия с приговором и не является отказом от защиты, подчеркнули его близкие. По их пояснению, это "осознанный отказ легитимизировать процесс, который с самого начала не имел признаков правосудия". "Подача апелляции в этих условиях означала бы признание того, что судебный процесс хоть как-то соответствовал минимальным требованиям права. Это далеко не так", - заявила семья осужденного.

Суд рассматривал дело Варданяна с января 2025 года 2 . На финальной стадии процесса Рубен Варданян запретил адвокату выступать и сам произнес заключительную речь, процитировав стихотворения азербайджанских классиков. Свою позицию он объяснил тем, что "это не суд, а судилище", на котором "не было никаких возможностей для нормального судебного процесса".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Однако уже 23 февраля 2023 года Варданян был отправлен в отставку, пробыв в должности госминистра менее четырех месяцев. В этот период Варданяну пришлось искать решения проблем, с которыми столкнулись жители Нагорного Карабаха из-за блокады Лачинского коридора.

Позднее в бакинском суде защита Варданяна указывала, что обвинение инкриминирует ему события, которые произошли в том числе за много лет до его приезда в Карабах. Об этом же давали показания в суде и признанные потерпевшими граждане Азербайджана. В частности, они рассказали о боевых действиях в Кельбаджарском и Зангиланском районах, которые перешли под контроль Баку еще в 2020 году.

