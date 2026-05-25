Кавказский узел

19:40, 25 мая 2026

Участники акции в Ереване призвали освободить Артура Осипяна

Акция с требованием освобождения Осипяна. Кадр видео Европейской партии Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты в Ереване вышли сегодня к зданию правительства Армении с требованием освободить оппозиционера Артура Осипяна, арестованного после спора с премьер-министром Николом Пашиняном. Осипян уже неделю проводит голодовку, напомнили участники акции. 

Как писал "Кавказский узел", 22 мая стало известно, что арестованный в Ереване карабахский активист Артур Осипян объявил голодовку, требуя от Никола Пашиняна извинений. Преследование Осипяна политически мотивированно, так как он не нарушал закон, уверены наблюдатели. В поддержку Артура Осипяна выступили также авторы комментариев в Facebook*. 

Премьер-министр Никол Пашинян на встречах с избирателями в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха допустил оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали. Он обвинен в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствовании агитационной кампании. 20 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Часовая протестная акция с требованием освободить Осипяна была организована по инициативе Европейской партии Армении, она началась сегодня в 13.00 (14.00 мск), передал корреспондент “Кавказского узла”. 

По словам основателя Европейской партии Армении Тиграна Хзмаляна, “если после 10 минут разговора с руководителем страны гражданина арестовали и заточили в тюрьму, это означает что в стране диктаторский режим”. 

“Артур Осипян уже неделю находится в тюрьме, с самого первого дня заточения объявил голодовку в тюрьме Советашена. Наша страна осталась в Советашене, и это очень опасный сигнал. Сознательные люди должны начать бороться, чтоб не допустить окончательное превращение страны в тиранию”, – сказал Хзмалян.

Он отметил, что участники акции усматривают в преследовании Осипяна нарушение конституционных прав гражданина Армении. “Нарушены права на свободу слова, свобода мысли. Сегодняшняя акция – не предвыборная кампания, а исключительно требования восстановить конституционные права гражданина, права человека свободу. Наши акции будут носить ежедневный характер, потому, что Артур Осипян – политический заключенный, боец, и самое важное, проводит голодовку. Молчать об этом невозможно”, – заявил Тигран Хзмалян.

Адвокат Артура Осипяна Давид Ованнисян сообщил, что посетил активиста в следственном изоляторе. Он отметил, что Артур Осипян продолжает голодовку, “что сказывается на его здоровье. “Осипян содержится в сырой камере, лишен солнечного света. Все другие камеры имеют лучшие условия”, – сказал Ованнисян.

Адвокат призвал омбудсмена Армении вмешаться в ситуацию. “Арестованный гражданин в тюрьме должен быть лишен свободы, а не терять здоровье. Сделайте хоть что-то, чтобы заключенные, объявившие голодовку, находились в камере хотя бы с такими же условиями, как в других камерах, а не в сырости и без солнечного света”, – заявил Ованнисян. По словам адвоката, Осипян заявил, что “не прекратит голодовку, пока Никол Пашинян не извинится”.

Артур Осипян в Нагорном Карабахе возглавлял оппозиционную "Революционную партию" и был сооснователем движения "Мое право". Он известен тем, что боролся с коррупционной системой, а во время блокады Нагорного Карабаха призывал мирным маршем добиться разблокировки Лачинского коридора.

Общественные организации и деятели Армении и Нагорного Карабаха выступили с заявлением, в котором назвали арест Артура Осипяна “незаконным и несоразмерным”. К заявлению присоединились и рядовые граждане. 

“Выражаем наш решительный протест в связи с задержанием арцахского политического деятеля Артура Осипяна и применением в отношении него меры пресечения в виде ареста, считая это незаконным и несоразмерным. Мы также считаем неприемлемым вопрос кандидата в премьер-министры от партии “Гражданский договор” Никол Пашинян, адресованный Артуру Осипяну во время спора: “Почему ты жив и не погиб вместо наших ребят?”. Подобное популистское поведение является ярким примером риторики, недопустимой для государственного деятеля, которая, помимо всего прочего, углубляет внутриполитическую нетерпимость и разобщенность различных слоев общества, способствует навешиванию ярлыков и дегуманизации целых групп населения”, – говорится в тексте заявления.

По мнению авторов заявления, задержание и арест Артура Осипяна бросают тень на общегосударственные выборы, намеченные на 7 июня, и подрывают доверие к правоохранительным органам, к избирательному процессу и наличию демократии. Кроме того, эти события “ставят под сомнение готовность правящей силы уважать фундаментальные права человека и укоренять в стране гражданскую солидарность”.

“Артур Осипян задал Николу Пашиняну вопросы, искренние ответы на которые интересуют не только арцахцев, но и все общество, поскольку люди пытаются понять причинно-следственные связи непрекращающихся трагедий 2020-2023 годов, а также роль политических элит Армении и Арцаха во всем этом. Можно, конечно, арестовать того, кто поднимает тяжелые и болезненные вопросы, но невозможно уничтожить сами вопросы, а также парализовать волю и желание общества получить на них ответы. Невозможно избежать этих вопросов и необходимости дискуссий вокруг них сегодня, и невозможно будет избежать этого завтра”, - подчеркивается в документе.

Подписанты заявления считают единственным выходом из ситуации “цивилизованный диалог вокруг этих вопросов с различными слоями общества”. “Общегосударственные выборы являются для этого подходящим поводом, поскольку предоставляют несравнимо большие возможности для контактов политических сил с людьми”, – отмечают они. Активисты призвали власти Армении “как можно скорее принять меры для снятия существующей напряженности”. 

“Первым шагом к этому может стать немедленное освобождение Артура Осипяна из-под ареста и прекращение его уголовного преследования, а также в целом исключение незаконного и несоразмерного применения уголовного инструментария в избирательном процессе”, – указали они. Заявление подписали представители девяти армянских и карабахских НПО, а также более 40 человек, среди которых общественные деятели, журналисты, врачи и медработники, деятели культуры и педагоги.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

