Аналитики прокомментировали участие карабахских беженцев в выборах в парламент Армении

Срок действия карабахских паспортов истек 2025 году, все беженцы должны получить армянское гражданство, если хотят проголосовать на выборах в Национальное собрание. Беженцы утверждают, что и ранее имели право участвовать в выборах, теперь же их права нарушены.

Как писал "Кавказский узел", по данным на март гражданство Армении получили 34 576 беженцев из Карабаха, заявления на получение с начала года подали пять тысяч человек. Вынужденные переселенцы неохотно подавали заявления о принятии в гражданство, считая, что они и так являются гражданами Армении, а также надеясь на возвращение в Нагорный Карабах. Власти Армении сделали гражданство обязательным условием для участия в жилищной программе. К концу июля число заявлений на получение гражданства Армении от беженцев увеличилось вдвое, сами переселенцы назвали смену паспорта вынужденной мерой.

Правительство Армении в октябре 2023 года приняло решение о предоставлении вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха статуса временной защиты, приравниваемого к статусу беженца, а действия карабахских паспортов с кодом 070 завершается 31 декабря 2025 года. Паспорта с кодом 070 и свидетельство временной защиты (беженца) действительны при выезде из Армении только в случае их совместного использования.

По данным Службы миграции и гражданства МВД Армении, гражданство Армении получили почти 37 тысяч беженцев, из них 12 тысяч - несовершеннолетние.

Ситуацию с завершение действия паспортов с кодом 070 прокомментировали 24 мая корреспонденту "Кавказского узла" политолог, руководитель «Регионального центра демократии и безопасности» Тигран Григорян, политолог Артур Григорян, беженка из Нагорного Карабаха, представитель гражданского движения «АйаКве (Армянский голос)» в Армении Саида Погосян, карабахский общественный деятель Артак Мкртчян и юрист из Нагорного Карабаха Армен Петросян.

«Решение правительства Армении паспорта граждан Нагорного Карабаха с кодом 070 считать недействительным является необоснованным с правовой стороны», - заявил Тигран Григорян.

«Даже если этим людям с какими-то оговорками предоставили паспорта, с правовой стороны существует принцип, который запрещает новыми решениями ставить людей в затруднительное состояние. Но по факту до октября 2023 года жители Нагорного Карабаха, имея даже паспорта с кодом 070, имели те же права, что и житель Армении. Также имели избирательное право, так как это определялось пропиской места жительства – то есть, если у тебя был паспорт с кодом 070, но ты прописан в Армении, то мог участвовать в избирательных процессах Армении. Однако сейчас этого нет, что считаю нарушением прав. Однако нет механизмов это исправить, хотя, если кто-то решит обратиться в международный суд, то, думаю, выиграет и восстановить свои права. Не только право голосовать, но и то, что незаконно лишили гражданства», - заметил он.

Далее политолог заметил, что «большая часть вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха недовольна действующей властью Армении, что наталкивает на мысль, что они будут голосовать за оппозицию». «Недовольство вызвано в основном политикой властей в отношении беженцев за последние три года - социальные проблемы, распространение ненависти в ежедневном режиме со стороны чиновников, в том числе высокопоставленных и высшего руководства Армении. Однако нельзя сказать, что беженцы будут голосовать за конкретную партию. Скорее всего, их голоса распределятся за разные оппозиционные политические силы. Я не исключаю, что среди беженцев могут быть сторонники правящей партии, которые проголосуют за них», - сказал политолог.

Артур Григорян напомнил, что решением правительства Армении армяне Нагорного Карабаха с паспортами с кодом 070 не могут голосовать на предстоящих выборах в Армении, однако те беженцы, которые приняли гражданство Армении и приобрели новые паспорта имеют возможность голосовать по месту регистрации. «Из этого следует, что арцахцам (карабахцам) выдавали армянские паспорта, но не гражданство Армении. Паспорта жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) с кодом 070 были армянскими, в них было написано Республика Армения, люди могли работать и жить в Армении, приобретать недвижимость и создавать бизнес в Армении. То, что власти Армении выдвинули обязательное требование карабахцам – принять гражданство Армении – только судом можно решить, это нарушение или нет», - заметил политолог.

При этом он заметил, что «неправильно предполагать, что арцахцы будут голосовать исключительно за оппозицию». «Я имею возможность общаться с жителями разных регионов Армении. У жителей в разных регионах, в том числе у беженцев, там проживающих, очень разные мнения. Кто-то пойдет на выборы, кто-то уже заявляет, что не будет голосовать, и предпочтения у всех разные. Поэтому рассчитывать, что все беженцы будут голосовать за конкретную оппозиционную партию, говорить крайне неправильно», - выразил мнение Григорян.

«Одной из проблем беженцев, наряду с отсутствием жилья, является вопрос гражданства Армении, без которой невозможно трудоустроиться или стать бенефициаром жилищной программы», - напомнила Саида Погосян.

«Проблема гражданства в том, что ее предоставление затягивается до полугода, хотя по закону предусмотрено полтора-два месяца. Миграционная служба продолжает принимать документы, но в наше движение часто обращаются беженцы, которые уже четыре-пять месяцев ждут новых паспортов. Мы допускаем, что такая задержка делается специально, чтобы лишить арцахцев права участвовать в выборах», - сказала Погосян.

«К сожалению, живя на нашей исторической родине, мы не можем участвовать в выборах, так как действующее армянское правительство объявила наши паспорта проездными документами», - заявил Артак Мкртчян.

«Я считаю себя полноценным гражданином Армении. Потому что у меня армянский паспорт и до осени 2023 года не было никаких преград для использования этого документа и претензий к этому паспорту. И то, что сейчас происходит в отношении к арцахцам – это политические игры. Я лично не собираюсь менять свой паспорт, потому что у меня армянский паспорт. Кроме того, сейчас процесс получения нового паспорта стало проблематичным, затягиваются на месяцы. В моем окружении есть знакомые, которые еще в сентябре подали документы и до сих пор ждут указа президента», - сказал он.

По его словам, «власти всеми способами желают закрыть вопрос Арцаха, лишить нас права на возвращение, поэтому условие поменять паспорта с кодом 070 – является одним из обязательных условий поставленный перед нами».

Армен Петросян заметил, что проживающие в Армении, согласно закону «О гражданстве», получили гражданство РА по статье 10, пункту 1, а жители Нагорного Карабаха получили гражданство согласно статье 10, пункту 3, который применяется к лицам армянского происхождения вне Армении и не имеющим гражданства другого государства. Также Петросян напомнил от декларации 1 декабря 1989 года, где написано: «Верховный Совет Армянской ССР и Национальный совет Нагорного Карабаха провозглашают воссоединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха», а также: «Права гражданства Армянской ССР распространяются на население Нагорного Карабаха».

По его словам, необходимо через международные суды оспаривать решения правительства Армении и добиться признания паспортов с кодом 070. «То, что происходит в вопросе гражданства, является незаконным давлением. Однако более 70 тысяч арцахцев еще не спешат получать гражданство, потому что опасаются, что без кода 070 потеряют право на возвращение в Арцах (Нагорный Карабах) и будут иметь проблемы с правом на свое имущество», - поделился юрист.