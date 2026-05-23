00:58, 23 мая 2026

Артур Осипян объявил голодовку с требованием извинений от Пашиняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Ереване карабахский активист Артур Осипян объявил голодовку в следственном изоляторе, требуя от  премьер-министра Армении Никола Пашиняна извинений за нанесенные оскорбления. Преследование Осипяна политически мотивированно, так как он не нарушал закон, уверены наблюдатели. 

Как писал "Кавказский узел", активист из Карабаха Артур Осипян после спора с премьером Армении Николом Пашиняном был обвинен в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствовании агитационной кампании. Суд  отправил его в СИЗО на два месяца. Наблюдатели усмотрели в деле Осипяна вмешательство силового аппарата в политические процессы и призвали прекратить его преследование. 

В ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречах с избирателями сорвался на оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а карабахского активиста Артура Осипяна задержали по подозрению в хулиганстве после перепалки с премьером. Дело Артура Осипяна демонстрирует несоразмерность действий силовиков и применение избирательного правосудия, заявили правозащитники.

Артур Осипян проводит голодовку с момента задержания, “что уже сказывается на его здоровье”, сообщил “Кавказскому узлу” адвокат Давид Ованнисян

«Осипян объявил голодовку и требует от Пашиняна извинений – за оскорбления, и в особенности за то, что  премьер-министр назвал Осипяна “сбежавшим”. Артур Осипян подчеркивает, что  он никогда не уклонялся ни от какого процесса, участвовал в военных действиях, а то, что его назвали “сбежавшим” – это высказывание, унижающее его достоинство», – пояснил защитник. 

По словам адвоката, защита Осипяна намерена обжаловать решение о его аресте в Апелляционном суде.

Артур Осипян ничего не нарушил в рамках предвыборной агитации, уверен омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. «Он спокойно задал вопросы кандидату, а то, что в течение развития беседа стала перепалкой – это реакция премьер-министра на задаваемые Осипяном вопросы», – подчеркнул он. 

Степанян настаивает, что Осипян вел себя на встрече с Пашиняном «законно и конструктивно». «Но вместо ответов на вопросы прозвучали оскорбления и обвинения, нарушающие права и достоинство гражданина. В итоге имеем очередное распространение ненависти к беженцам из Арцаха (Нагорного Карабаха), угрозы и тому подобное. Кроме того, мы убедились, что проводится целенаправленная манипуляция обществом – вначале оскорбляется весь карабахский народ, потом тут же следуют оправдания, переводят стрелки на карабахскую элиту. Надо отметить, что это не первый подобный случай, когда высокопоставленные чиновники и депутаты, а также СМИ, которые финансируются властями, оскорбляют, настраивают местное общество против арцахцев (карабахцев). Подобное поведение не соответствует нормам демократических принципов и не способствует общественной солидарности», – отметил правозащитник.

С известием о том, что Артур Осипян объявил голодовку, «ситуация приобрела особенно серьезный характер», считает политолог Манвел Саргсян. Он призвал армянские власти серьезно отнестись к делу Осипяна и не допускать политически мотивированного преследования оппонентов. 

«Инцидент между Осипяном и премьер-министром Никол Пашинян не был случайным. Пашинян болезненно отреагировал на обвинения в сотрудничестве с коррумпированной элитой Арцаха (Нагорный Карабах) и поддержке ее в период выборов 2020 года», – отметил Саргсян.

Артур Осипян – лидер оппозиционной  Революционной партии Арцаха (Нагорный Карабах), сооснователь движения "Мое право", борющийся с коррупционной системой  . В ходе блокады Нагорного Карабаха Осипян призывал мирным маршем добиться деблокады.  

По его словам Осипян – «фигура, не вписывающаяся в привычную для властей схему «бывших», «карабахского клана» или «агентов России». Саргсян также провел параллель между Артуром Осипяном и российским оппозиционером Алексеем Навальным.

«Осипян много лет занимался борьбой с коррупцией в Арцахе, подвергался преследованию, был арестован, а позже создал политическую партию и открыто критиковал как власти Арцаха, так и поддержку, оказываемую им Ереваном. Он был одним из немногих политиков Арцаха, кто требовал прозрачности финансовых операций, активно участвовал в войнах 2016 и 2020 годов, а после войны организовывал акции в поддержку переселенцев и выступал против бездействия российских миротворцев во время блокады Арцаха. Осипян подвергался критике как со стороны властей Армении, так и со стороны бывшей арцахской элиты», – сказал политолог корреспонденту “Кавказского узла”.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

