Пашинян дважды за день проявил агрессию к беженцам из Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречах с избирателями сорвался на оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали по подозрению в хулиганстве после перепалки с премьером.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. 14 мая Центризбирком признал утратившей силу регистрацию 45 кандидатов в депутаты парламента Армении, которые подали заявления о самоотводе, среди них кандидаты, входящие в списки "Крыльев единства" и "Просвещенной Армении".

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня проводил предвыборную кампанию в административном районе Арабкир в Ереване. Он вышел из себя после того, как одна из женщин заявила ему: «Вы украли мою Родину. Вы уничтожили целое молодое поколение нации. Вы отняли у меня детей, вы отняли моего брата. Вы пытались поставить нас на колени, но мы не встали на колени»? - пишет Aysor.Am.

Ситуация накалилась, а сторонники Пашиняна начали толкать женщину.

Премьер-министр заявил, что люди «в масках и с карабахским акцентом» являются беглецами.

«Они бежали с войны со скоростью Ferrari, бросив наших детей. Эй вы, говорящие с карабахским акцентом, снимите свои маски, подлецы, беглецы. Вы трусливые амбалы, сбежавшие с поля боя. Снимите маски — я вас всех поставлю на колени, а ваши маски по одной засуну куда следует», — приводятся его слова в публикации

В пылу спора глава правительства бросил женщине: «Высказалась? Теперь слушай, слушай ответ. Во-первых, скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не сломали голову».

Затем он назвал «выродками, сбежавшими с поля боя» сыновей экс-президентов Кочаряна и Саргсяна, а также представителей оппозиционных партий «Процветающая Армения» и «Сильная Армения» — Царукяна и Карапетяна, пишет Baza.

От беженки из Карабаха потребовали написать заявление об увольнении

Сотрудницу ереванской поликлиники №16 Арпине Согоян, вступившую в спор с премьер-министром Николом Пашиняном в административном районе Арабкир, обязали написать заявление об увольнении сообщила Armenia Today со ссылкой на дочь женщины, адвоката Татевик Согоян.

По словам дочери, мать по пути на работу заметила команду премьера и воспользовалась возможностью лично обратиться к Пашиняну. Татевик Согоян утверждает, что указание об увольнении поступило из мэрии Еревана, однако не уточнила, кто именно связывался с ее матерью.

Глава управления здравоохранения мэрии Еревана Давид Карапетян, комментируя информацию Armenia Today, опроверг наличие прямого указания об увольнении. Он подтвердил факт звонка сотруднице, однако заявил, что целью было выяснение причин ее опоздания на работу на 1 час 20 минут, говорится в публикации.

Армине Согоян — сестра военного врача Гранта Папикяна, который уехал из Армении на службу в Гадрут и с 2020 года числится пропавшим без вести, пишет Yerevan Today.

Второй конфликт Пашиняна с беженцем из Карабаха привел к задержанию оппонента премьера

Также на встрече в Абакире Пашинян вступил в конфликт и с беженцем из Нагорного Карабаха Артуром Осипяном.

Арцахский общественный деятель Артур Осипян задержан после инцидента с премьер-министром Николом Пашиняном, пишет Armenia Today.

Как сообщил адвокат Роман Ерицян, Осипян находится в отделе полиции административного района Арабкир.

«Указанный гражданин задержан по подозрению в хулиганстве и доставлен в Абакирский отдел общинной полиции», — процитировало «Новости-Армения» слова пресс-секретаря главы МВД Нарека Саркисяна.

Задержанию предшествовала перепалка с Пашиняном

Вопрос Карабаха мог быть решен только в составе Азербайджана, заявил на встрече Пашинян. «Карабахский вопрос был ловушкой, чтобы держать Армению в ловушке», — приводит его слова News.Am.

Осипян указал на необходимость продвигать интересы Армении, которые описаны в Декларации независимости Армении. На что Пашинян ответил, что не принимает Декларацию независимости, так как это антигосударственная декларация.

«Пока вы выписывали карабахскому клану миллиарды драмов и поддерживали их, мы боролись против этого клана», - заявил Осипян

Пашинян ответил, что на эти миллиарды в Карабахе получали пенсии.

Осипян заявил, что Азербайджан выдвигает условие заселения азербайджанцев в Армении.

После этого Пашинян на повышенных тонах заявил, что такого вопроса в повестке Армении нет. «Почему ты пришел и продвигаешь азербайджанские нарративы?» — задал вопрос он.

Мы никогда не обсуждали и не обсуждаем вопрос заселения 300 тысяч азербайджанцев в Армении, 30 апреля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Армения с Азербайджаном с известных времён не обсуждает также вопрос возвращения армян в Карабах, Баку и другие места. Он добавил, что обсуждение такого вопроса с двух сторон оказывает провокационное воздействие на нынешний политический процесс и усиливает напряженность, писало 30 апреля News.Am.

«Вы сами продвигаете азербайджанские нарративы», — ответил Осипян, призвав снизить тон разговора.

Обстановка еще больше накалилась, телохранители отвели Осипяна. «Убирайся отсюда. Эти карабахские псевдоэлиты пусть убираются отсюда. Вы, сбежавшие. Что ты тут вообще делаешь? Кто они такие? Эти карабахские псевдоэлиты грозят пальцем. Убирайтесь вообще, кто вы такие. Артур Осипян, головой об стену ударься. Пошел бы и погиб вместо наших детей", - заявил Пашинян ему вслед.

Он также пригрозил действующим в Армении госструктурам Нагорного Карабаха. "Шахраманян почему живой? Другие. Почему ваши так называемые депутаты парламента живы? Почему не погибли? В Армении есть Национальное Собрание, Правительство Карабаха. Искореню всех», — отметил Пашинян.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Оппозиция назвала недопустимой манеру общения Пашиняна с гражданами

Кандидат в премьер-министры от партии «Крылья единства», бывший омбудсмен Арман Татоян возмущен манерой общения Пашиняна с гражданами.

«Как он разговаривает с человеком! В присутствии телохранителей... Кричит, хамит человеку, армянской женщине, которая все потеряла, а теперь пришла и хочет получить ответы на вопросы», - заявил Татоян.

Он видит проблему в том, что руководитель страны нагло разговаривает с гражданином и остается безнаказанным, тем самым подает пример остальным органам власти.

«Он делает это потому, что уверен в в своей защищенности. Мы должны изменить многолетнюю порочную грязную практику, которую наблюдаем прямо сейчас», - приводит слова Татояна "Новости Армения".

При этом спикер Национального собрания Армении Ален Симонян восхищен выдержкой Пашиняна.

«Я удивляюсь нервам премьер-министра. Я считаю, что они железобетонные. Удивляюсь, как он терпит все, через что мы проходим. Я порой не выдерживаю. Премьер-министр вызывает любовь и доверие у народа своим непринужденным образом армянина. Люди считают его членом своей семьи», - прокомментировал спикер парламента инциденты в ходе агитации.