Саммит Армения-ЕС стал преимуществом Пашиняна перед парламентскими выборами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Саммит Армения-ЕС касался лишь общих вопросов и не затронул важные для Еревана темы, в частности карабахских беженцев и военнопленных. Тем не менее он отчетливо продемонстрировал, что действующая власть предпринимает реальные шаги для евроинтеграции страны, что может стать важным для избирателей на парламентских выборах, указали российские и армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в Ереване 4 мая прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества с участием порядка 50 делегаций на уровне глав государств и структур. Одновременно 4 и 5 мая в столице Армении проходил первый саммит Армения-ЕС, на котором Европейский союз представляли председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Армянские и карабахские общественные организации и партии призвали прибывших в Ереван представителей Евросоюза способствовать сохранению культурных ценностей в Карабахе и защите прав беженцев. Первый саммит Армения-ЕС, завершившийся в Ереване, дал оппозиционным политическим силам Армении повод обвинить Никола Пашиняна в предвыборных манипуляциях, а московским медиа - в "предательстве" и антироссийском курсе.

Армянский политолог, бывший депутат парламента Микаэл Золян, старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня, экономист и политолог Сергей Жаворонков, политолог Левон Ширинян, политический аналитик, специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев* по просьбе "Кавказского узла" проанализировали итоги саммита Европейского политического сообщества и саммита Армения-ЕС, состоявшихся в Ереване.

Ряд важных для Армении вопросов в ходе обсуждений остались без внимания

Прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) стал беспрецедентным событием по количеству прибывших лидеров иностранных государств и важной вехой в отношениях республики с Европой, считает Микаэл Золян.

«Это была своего рода презентация Армении как европейской страны со своим историческим путем и геополитическими особенностями. Главный эффект мероприятия — символический: Еревану удалось встроиться в медиаобраз Европы, которая шире, чем просто Евросоюз. Важно и то, что организационные вопросы были решены эффективно, вопреки существующим стереотипам», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению эксперта, помимо символизма, на полях саммита обсуждались и конкретные прикладные вопросы.

«Речь шла о либерализации визового режима, помощи вооруженным силам в сфере безопасности и противодействии гибридным угрозам. Эти темы поднимались и ранее, но сейчас они получили максимальную концентрацию внимания», - пояснил Золян.

В центре внимания были именно отношения Еревана и Европы, а не конфронтация с Баку или Анкарой

Несмотря на то, что проблемы военнопленных и беженцев активно обсуждались в СМИ и поднимались журналистами, в официальной повестке саммита они не стали центральными.

«Армения сознательно не акцентировала внимание на Карабахском конфликте, транслируя месседж о стремлении к миру. В центре внимания были именно отношения Еревана и Европы, а не конфронтация с Баку или Анкарой. Тем не менее, работа по возвращению пленных, вероятно, продолжается в кулуарах, хотя реалистичных шансов на быстрый прорыв здесь немного», - отметил политолог.

Прошедший саммит Европейского политического сообщества в Ереване привел к еще более четкому разделению армянского общества на сторонников западного и российского векторов развития, считает Алексей Гуня.

«Наиболее важный итог для Армении заключается в том, что был сделан шаг к углубленной фрагментации общества. Это жесткое и четкое обозначение выбора между западным путем и российским направлением, что само по себе является ключевым последствием встречи», — заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Вопросы Карабаха, проблемы беженцев и возвращения военнопленных были фактически задвинуты на задний план

По мнению эксперта, за внешним успехом мероприятия остались нерешенными наиболее острые для региона вопросы, касающиеся безопасности и ресурсов.

«Вопросы Карабаха, проблемы беженцев и возвращения военнопленных были фактически задвинуты на задний план. Что касается экономики, то дискуссии носили ограниченный характер. Обсуждение открытия границ и транспортных коридоров пока остается лишь декларацией возможной экономической свободы. При этом стратегически важные темы — энергетика и использование минерально-сырьевых ресурсов — вообще не затрагивались», — отметил Гуня.

Несмотря на получение Ереваном определенных политических преференций на фоне охлаждения отношений Баку с Европой, их практическая польза для населения остается под вопросом.

«Сложно ожидать, что нынешние политические бонусы в ближайшее время трансформируются в осязаемую помощь: крупные гранты, транши или инвестиции. На фоне политической эйфории я сомневаюсь, что эти процессы приведут к реальному подъему уровня развития страны или росту благосостояния жителей Армении», — подчеркнул ученый.

Сергей Жаворонков также отметил дефицит практических решений в сфере экономики.

«По вопросам экономического сотрудничества или введения безвизового режима конкретики не прозвучало. С одной стороны, ЕС выжидает результатов выборов, с другой — это можно считать неудачей армянских властей, которым не удалось продемонстрировать избирателям реальные, пусть и небольшие, достижения в этих сферах», — полагает Жаворонков.

Ереван выходит из тени российского влияния и позиционирует себя как самостоятельного игрока, ориентированного на Запад

Саммит ЕС в Ереване уже является большой победой для Еревана, уверен Левон Ширинян.

«Это символический и геополитический сигнал: Европа признает Армению как важного партнера, готового двигаться в сторону европейских ценностей и стандартов. Наиболее важное для Армении - это не конкретные финансовые пакеты или соглашения, хотя они тоже будут, а изменение международного статуса страны. Ереван выходит из тени российского влияния и позиционирует себя как самостоятельного игрока, ориентированного на Запад. Это открывает долгосрочные перспективы для экономической интеграции, привлечения инвестиций, модернизации институтов. Кроме того, присутствие европейских лидеров в Ереване - это косвенная гарантия безопасности", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Кирилла Кривошеева*, итоговая декларация саммита лишена конкретики и состоит из «классических общих слов».

Эксперт отмечает, что острые вопросы, такие как судьба беженцев из Нагорного Карабаха и возвращение военнопленных, сознательно не выносились в центр повестки, чтобы избежать резкой реакции Азербайджана.

«И европейцы, и армянская сторона понимали, что акцент на теме беженцев или военнопленных вызовет ярость Баку. Этого никто не хотел. В результате "перемещенные лица из Карабаха" упоминаются лишь в речи Урсулы фон дер Ляйен, но в самой декларации этого нет. Предполагается, что финансовый план (The Resilience and Growth Plan на 270 млн евро) закрывает эту тему. Это выглядит логично в рамках текущей дипломатии», — пояснил аналитик.

По мнению Кривошеева*, итоговая декларация саммита лишена конкретики и состоит из «классических общих слов».

Эксперт отмечает, что острые вопросы, такие как судьба беженцев из Нагорного Карабаха и возвращение военнопленных, сознательно не выносились в центр повестки, чтобы избежать резкой реакции Азербайджана.

«И европейцы, и армянская сторона понимали, что акцент на теме беженцев или военнопленных вызовет ярость Баку. Этого никто не хотел. В результате "перемещенные лица из Карабаха" упоминаются лишь в речи Урсулы фон дер Ляйен, но в самой декларации этого нет. Предполагается, что финансовый план (The Resilience and Growth Plan на 270 млн евро) закрывает эту тему. Это выглядит логично в рамках текущей дипломатии», — пояснил аналитик.

Сближение Еревана и ЕС не несет угрозы Баку

Аналитики оценили последствия для Баку разрыва отношений с Европарламентом Разрыв сотрудничества Милли Меджлиса с Европарламентом, которое носило преимущественно символический характер, не приведет к экономическим потерям для Азербайджана благодаря интересу ЕС к энергетическому и транспортному партнерству. Но Баку может понести политические и имиджевые издержки, а Брюссель теряет возможность требовать соблюдения европейских стандартов прав человека, указали бакинские аналитики.

Золян полагает, что укрепление связей Еревана с ЕС не несет прямой угрозы интересам Азербайджана, а критика Баку в адрес европейских структур носит избирательный характер.

«У Баку испортились отношения с Европарламентом и Советом Европы из-за вопросов демократии, но азербайджанское руководство вполне устраивает роль торгово-экономического партнера ЕС. Поскольку Ереван декларирует, что сближение с Европой не направлено против соседа, в Баку не реагируют на это слишком остро. Для Армении же европейский вектор — это способ сбалансировать российское влияние и усилить свою переговорную позицию в регионе», - указал Золян.

Азербайджанские парламентарии приняли решение о приостановке всех связей Милли Меджлиса с Европейским парламентом после того, как Европарламент принял резолюцию, которая указывает на право возвращения армян в Карабах, а также требует освободить армянских военнопленных. Послу ЕС МИД Азербайджана вручил ноту протеста.

Сергей Жаворонков призвал не переоценивать масштаб кризиса в отношениях между Азербайджаном и Европой.

«Эти отношения никогда не были теплыми, но Брюссель не пойдет на их разрыв, учитывая роль Азербайджана как поставщика энергоносителей. Соответственно, у Евросоюза нет задачи предпринимать какие-либо шаги в отношении Армении исключительно "в пику" Баку», — отметил он.

Кривошеев* также скептически оценил тезис о том, что сближение Еревана с ЕС дает Армении преимущество на фоне охлаждения отношений между Баку и европейскими структурами. По его словам, ситуативные скандалы Азербайджана с Европарламентом не влияют на стратегическое партнерство, основанное на поставках энергоносителей.

«Реальные отношения Баку и Брюсселя — это покупка газа, которая продолжается", - указал он.

Саммит может стать козырем Пашиняна в предвыборной борьбе

Успех саммита станет серьезным предвыборным активом действующей власти и лично Никола Пашиняна.

«Трудно не согласиться с тем, что восемь лет назад визит такого количества лидеров, в том числе из стран Балтии или Великобритании, был бы невозможен. Для пророссийской оппозиции, выступающей против сближения с ЕС, этот саммит стал сильным ударом. По моим оценкам, это событие может добавить правящей партии от 5% до 10% к рейтингу. Европейский путь перестает быть несбыточной мечтой и воспринимается населением как реальная альтернатива, обеспечивающая стране чувство безопасности и психологическую поддержку», - подчеркнул Золян.

Сближение Еревана с ЕС нельзя списывать исключительно на предвыборные технологии, так как оно отражает реальную стратегию руководства страны.

«Это не просто предвыборная риторика, хотя ее элементы присутствуют. Происходящее отчетливо обозначает внешнеполитические взгляды главы Армении, которые уже стали устойчивым трендом. В результате отношения между Россией и Арменией продолжают неуклонно усложняться», — резюмировал Гуня.

Сохранение действующего правительства, несмотря на все его недостатки, воспринимается как гарантия сохранения в стране правового государства и предотвращение перехода к авторитарной модели российского типа

Главным итогом саммита Европейского политического сообщества стала публичная демонстрация поддержки Никола Пашиняна европейскими лидерами в преддверии парламентских выборов, считает Сергей Жаворонков.

«Идея евроинтеграции крайне популярна в Армении, и западные лидеры это учитывают. Сохранение действующего правительства, несмотря на все его недостатки, воспринимается как гарантия сохранения в стране правового государства и предотвращение перехода к авторитарной модели российского типа», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Действующая власть использует саммит как мощный предвыборный актив, считает Ширинян.

«Пашинян и его команда могут показать избирателям конкретный результат своей прозападной политики, не абстрактные обещания, а реальное событие мирового масштаба, которое произошло благодаря их дипломатическим усилиям. Оппозиция критикует это как пиар, но факт остается фактом - ни одно предыдущее правительство Армении не смогло добиться такого уровня доверия и внимания со стороны Европы», - указал он.

Пашинян объяснил предвыборной кампанией отказ от посещения парада в Москве Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет на Парад Победы в Москву, так как будет принимать участие в агитации перед парламентскими выборами. Заявление прозвучало на фоне недовольства действиями Армении, которое озвучила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

Ширинян полагает, что европейский путь и перспектива вступления в ЕС крайне значимы для результатов парламентских выборов.

«Молодежь, IT-специалисты, предприниматели, образованный городской средний класс видят в европейской интеграции конкретные выгоды: безвизовый режим, доступ к европейскому рынку труда и образованию, инвестиции, модернизацию экономики, борьбу с коррупцией по европейским стандартам. Для них выбор между прозападным курсом Пашиняна и пророссийской оппозицией - это выбор между будущим и прошлым. Оппозиция пытается играть на ностальгии по "сильной Армении" в союзе с Россией, но реальность показывает: Россия не защитила нас в Карабахе, не помогла вернуть территории, а только тянет назад в авторитаризм и изоляцию. Европейский путь дает надежду, что Армения может стать успешной, демократической, процветающей страной, как страны Балтии после выхода из советской орбиты. Конечно, есть и скептики, особенно среди старшего поколения и в сельских районах, которые боятся потерять связи с Россией и не верят в европейские обещания», - подчеркнул он.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Прошедший в Ереване саммит с участием европейских лидеров носил преимущественно имиджевый характер, а его реальное влияние на ключевые региональные проблемы остается ограниченным, полагает политический аналитик, специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев*.

«Я думаю, это мероприятие было по большей части имиджевым. Евросоюз как структура и европейские лидеры по отдельности выразили поддержку Николу Пашиняну, и он ее получил. Теперь власти Армении сосредоточатся на выборах — до 7 июня ничего более важного в стране не произойдет», — заявил он корреспонденту "Кавказского узла».

Россия резко отреагировала на шаги Армении в сторону Европы

Саммит вызвал болезненную реакцию в России, которая традиционно воспринимает любые проявления субъектности Армении как угрозу своему влиянию, считает Золян.

«Россия не привыкла видеть в Армении самостоятельного игрока. Приезд таких лидеров, как <премьер-министр Великобритании> Кир Стармер или <президент Украины>Владимир Зеленский, вызывает острую реакцию, активизацию пропаганды и, возможно, символические санкции против армянского бизнеса. Однако до полного разрыва дел не дойдет. В Москве, скорее всего, займут выжидательную позицию до завершения парламентских выборов в республике», - спрогнозировал Золян.

Основная угроза армяно-российским отношениям, по мнению Жаворонкова, кроется в неприятии Кремлем демократического пути развития постсоветских стран.

«Армению уже "наказали" за смену власти в 2018 году фактическим предательством в Карабахе, где российские миротворцы не выполнили обязательств. Сейчас Москва открыто играет на стороне армянской оппозиции, используя экономические рычаги», — пояснил эксперт. По его данным, Россия угрожает заблокировать поставки сельхозпродукции из Армении.

При этом Жаворонков добавил, что у Еревана остаются свои инструменты влияния.

«Если угрозы эмбарго перейдут в практическую плоскость, Армения может поставить вопрос о выводе российских военных баз. Хотя их реальное военное значение невелико, для российского руководства их сохранение имеет сакральный смысл, и их утрата будет воспринята крайне болезненно», — резюмировал Жаворонков.

Формат дальнейших отношений Москвы и Еревана определится только после парламентских выборов в Армении

Действия Пашиняна, безусловно, вызывают раздражение в Москве, подчеркнул Кривошеев*. "Однако формат дальнейших отношений Москвы и Еревана определится только после парламентских выборов в Армении. При этом вопрос вступления страны в ЕС не является реальным фактором — в такую перспективу сейчас никто не верит», — заключил он.