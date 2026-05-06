Военный из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Асанов из Камызякского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 736 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 735 бойцов из Астраханской области.

В селе Чапаево Камызякского района состоялось открытие мемориальной доски в память о бойце СВО Руслане Асанове, который был убит в боевых действиях, сообщила администрация района на своей странице во "ВКонтакте".

Руслан Асанов родился в селе Чапаево, после окончания школы поступил в техническое училище на автослесаря. Срочную службу проходил в Кабардино-Балкарии в пограничных войсках. После демобилизации продолжил военную службу, участвовал в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского округа, а в 2024 году подписал контракт на участие в боевых дейстявиях на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 736 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти участников СВО из Камызякского района стало известно 15 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Салават Джумалиев и Сергей Кирюшин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.