Арестован подозреваемый по делу о коррупции в кубанском стройуправлении

Следователи сочли причастным к делу Дмитрия Таксиди о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа бывшего первого заместителя гендиректора "Главное управление специального строительства" Виктора Школык.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2025 года суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшего заместителя начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрия Таксиди, который обвинен в лоббировании интересов компании при строительстве объекта в Краснодарском крае. В конце января 2026 года суд в Новороссийске арестовал имущество Дмитрия Таксиди на сумму 170 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2022 году в ходе исполнения многомиллиардного договора по государственному оборонному заказу Школык дал незаконное указание тогда еще заместителю начальника филиала Новороссийского строительного управления Дмитрию Таксиди заключить вне конкурса с коммерческой организацией договор субподряда на проведение строительных работ в Новороссийске, сообщил сегодня Интерфакс.

В 2023 году Таксиди для выполнения этого указания за взятку заключил с коммерческой организацией договор на сумму свыше 600 млн рублей. Взятка была дана за покровительство при выполнении строительных работ.

В отношении Школык возбуждено уголовное дело и ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа 1 . Он арестован.

"Кавказский узел" также писал, что суд на Кубани заочно арестовал предпринимателя Романа Любименко, который обвиняется в мошенничестве на 90 миллионов рублей из-за поставки в департамент администрации Краснодарского края некачественных БПЛА для нужд военных по завышенным ценам.