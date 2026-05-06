12:06, 6 мая 2026

Вертолет привлечен к поискам туристок в горах Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели привлекли вертолет к поискам двух туристок из Астрахани, пропавших во время похода по горам Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая группа спасателей обследовала перевал Муха и Архызское седло в поисках двух пропавших туристок из Астрахани, но не обнаружили следов девушек. Спасатели не исключили, что в поисках будет задействован вертолет МЧС.

Спасатели привлекли вертолет для поиска двух жительниц Астрахани в горах Карачаево-Черкесии, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Вертолет Ми-8 МЧС России проведет мониторинг основной "нитки маршрута" и обследует районы перевала Муха, Архызское седло и Аксаутское ущелье", - заявило ведомство.

Согласно сообщению, наземная группировка спасателей также продолжает поиск девушек в районах, указанных в регистрационной карточке туристок. В поисках задействованы более 30 человек и девять единиц техники, пишет агентство.

Напомним, 24-летняя Виктория и 25-летняя Дарья из Астрахани не вернулись с туристического маршрута по горам в Карачаево-Черкесии. 4 мая девушки сообщили родным, что не могут найти выход к населенному пункту, позже они перестали выходить на связь.

Они должны были завершить поход недалеко от озера Любви, расположенное на высоте 2400 метров в Зеленчукском районе. По словам родителей, обе девушки имели опыт походов в горы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

