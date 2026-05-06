

Компаньон краснодарского судьи Чернова признан виновным в мошенничестве

Осужденный на фоне здания суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к условному сроку Владислава Овчаренко, который был доверенным лицом председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Подсудимый признан виновным в попытке обманом получить 1,2 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно, что в суд поступило уголовное дело обвиняемого в мошенничестве Владислава Овчаренко, который долгое время был доверенным лицом бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Суд в Краснодаре признал Владислава Овчаренко виновным в попытке мошенничества, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кубани.

Овчаренко приговорен к трем годам лишения свободы условно. Суд установил, что он, ссылаясь на личные связи в судебной системе, предложил знакомому за 1,2 миллиона рублей передать деньги судье краевого суда для смягчения меры пресечения фигуранту уголовного дела. При этом Овчаренко не намеревался выполнять обещание. Он был задержан при получении денег.

По данным силовиков, Владислав Овчаренко и его мать являлись доверенными лицами Александра Чернова, возглавлявшего Краснодарский краевой суд в 1994-2019 годах, говорится в публикации.

Напомним, силовики считают, что Овчаренко участвовал в схемах по приобретению дорогостоящих активов совместно с Александром Черновым. В частности, в 2010 году они купили АО "Горный сад" через фиктивные договоры займа, что позволило передать 1,1 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий знакомому Овчаренко. Также Овчаренко в 2011 году способствовал урегулированию имущественного спора между двумя предпринимателями, за что получил ряд объектов в Краснодаре.

У Чернова и его близких изъяты активы почти на 14 миллиардов

Саид Амиров, фото Олега Пчелова для
09:59 20.12.2025
Иски к дагестанским чиновникам создали проблемы добросовестным владельцам имущества
После требования прокуратуры обратить в доход государства активы окружения экс-мэра Махачкалы Саида Амирова и госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова под арестом оказалась недвижимость людей, не связанных с бывшими чиновниками. Один из них столкнулся с риском изъятия имущества.

В августе 2025 года суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал у Александра Чернова активы на 13 миллиардов рублей, кассационный суд оставил решение в силе.

В апреле 2026 года стало известно, что суд обратил в доход государства имущество членов семьи Александра Чернова на сумму около 900 миллионов рублей.

По данным суда, за 25 лет работы председателем суда Чернов занимался незаконной деятельностью, а доходы вкладывал в недвижимость, премиальные автомобили, драгоценности и прочие предметы роскоши. Он способствовал тому, что его бывшая супруга Галина Чернова стала президентом нотариальной палаты края, а вице-президентом – его дочь. Все они, как считает суд, принимали участие в схемах переоформления имущества.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
