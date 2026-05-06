Суд отказал многодетной семье из Туапсе в обеспечении детским питанием их дочери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Татьяна Пименова и Сергей Карташов из Туапсе получили по почте решение суда, который отказался удовлетворить их иск об обеспечении новорожденной дочери специализированным питанием, сославшись на то, что девочка уже выросла. Родители намерены обжаловать решение, заявив о множестве нарушений.

Как писал "Кавказский узел", вместо положенных 78 банок бесплатного детского питания дочь супругов Сергея Карташова и Татьяны Пименовой получила только 39. Прокуратура, куда обратились родители, не увидела нарушений в ситуации. "Вы с заявлением о продлении предоставления специализированных продуктов детского питания не обращались", - пояснила супругам 12 января начальник отдела прокуратуры Кубани по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи И. Климинченко. При этом управление соцзащиты заверило супругов, что "период предоставления специализированных продуктов питания будет продлён в беззаявительном порядке". В прокуратуре родителям сообщили, что факты непредоставления питания будут включены в представление в министерство труда и соцразвития Кубани. Сообщила им об этом все та же И. Климинченко.

Многодетная семья Татьяны Пименовой и Сергея Карташова из Туапсе столкнулась с перебоями с обеспечением специализированным детским питанием для новорожденной дочери. По словам родителей, несмотря на своевременное оформление документов и медицинские показания, ребенок в течение нескольких месяцев не получал положенное питание.

5 мая многодетные родители Татьяна Пименова и Сергей Карташов получили мотивированное решение Туапсинского районного суда от 24 апреля, который отказался удовлетворить их иск об обеспечении новорожденной дочери специализированным питанием. «В выдаче решения нам отказывали, только спустя более десяти суток оно пришло по почте. При этом в самом тексте указано, что в окончательной форме оно изготовлено 28 апреля», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Пименова.

В решении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что семья получала питание с февраля по апрель 2025 года, в дальнейшее в выдаче питания было отказано из-за отсутствия сведений о продлении ежемесячного пособия на ребенка. Суд указал, что обеспечение детским питанием носит заявительный характер и зависит от наличия ряда условий, включая получение пособия. «Владея сведениями об отсутствии назначения пособия на новый период, управление пришло к обоснованному выводу об отсутствии оснований для продления срока предоставления питания», - говорится в решении суда.

Кроме того, отмечается, что на момент рассмотрения дела ребенок уже достиг возраста одного года и четырех месяцев и не относится к категории детей до шести месяцев, которым предоставляется такое питание. «Обеспечение специализированными продуктами питания детей старшего возраста не предусмотрено», - указано в документе.

Родители считают решение незаконным и намерены его обжаловать. По словам Татьяны Пименовой, при рассмотрении дела были допущены существенные процессуальные нарушения. «В производстве судьи находилось наше дело, однако в ходе рассмотрения были допущены грубые нарушения. В частности, суд сослался на документы ответчика, которые нам не предоставлялись. Про их существование я узнала только из текста решения, что лишило меня возможности защищать свои права», - заявила она.

Также, по ее словам, суд вышел за пределы заявленных требований. «Судья рассмотрел требования, которых изначально не было в иске, при этом ранее отказал мне в уточнении исковых требований без вынесения письменного определения», - пояснила Пименова.

Она также указала, что суд не принял во внимание представление прокуратуры Краснодарского края о нарушениях при обеспечении детским питанием. «Этот документ мог подтвердить системный характер проблемы, но он не был приобщен к делу», - считает многодетная мать.

Отдельно она обратила внимание на, по ее мнению, существенную ошибку в решении. «В документе указано, что я обратилась за пособием в мае 2026 года, хотя речь идет о 2025 годе. Эта ошибка была использована судом для вывода о несвоевременном обращении», - сказала она.

Сергей Карташов добавил, что суд, по их мнению, не применил нормы федерального законодательства. «Речь идет, в частности, о федеральных законах и указе президента, которые предусматривают недопустимость ухудшения положения многодетных семей. Суд ограничился ссылками на региональные акты», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Выводы суда вызывают вопросы с точки зрения полноты исследования обстоятельств дела, считает юрист Елена Павлова. «Суд фактически сосредоточился на формальном соблюдении регионального порядка предоставления питания, однако не дал оценки доводам о возможных нарушениях при его применении. Кроме того, если действительно имело место непредоставление истцу документов ответчика, это может рассматриваться как нарушение принципа состязательности сторон», -пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, также требует проверки вопрос с датами обращения за пособием. «Если в решении допущена ошибка, влияющая на выводы суда о своевременности действий истца, это может являться основанием для его отмены или изменения в апелляционной инстанции», — добавила Павлова.

Она подчеркнула, что особое значение в подобных делах имеет оценка соблюдения прав ребенка. «Даже если на момент рассмотрения дела ребенок утратил право на питание по возрасту, суд должен был оценить, имело ли место нарушение в период, когда это право существовало», - отметила юрист.

Родители намерены подать апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд. По их словам, они рассчитывают добиться признания нарушений и восстановления справедливости, несмотря на то, что их дочь уже вышла из возраста, дающего право на получение специализированного питания. «Это дело принципа и прав тысяч других детей, которые также могут лишиться этого питания только потому, что система тщательно скрывает то, что полагается детям, ставит массу бюрократических препон и барьеров, перепрыгивая через которые, родители просто не в состоянии добиться для своих детей то, что им полагается по закону», - заявила Пименова.

Она отметила, что ранее медработники сами выдавали справки и полагающееся питание, что в настоящий момент стало из-за бюрократии и усложнения процедуры невозможным. «Если прокуратура, как надзорный орган, видит, что происходит, то она должна сама встать на защиту малообеспеченных семей и инициировать упрощение данной процедуры в системе, чтобы новорожденные дети не страдали от бюрократии», - считает Сергей Карташов.

«Если мы так активно бьемся и не смогли добиться ничего даже в суде, то что говорить про родителей, которые, возможно, даже не знают о праве своих детей на бесплатное питание», - резюмировал он.