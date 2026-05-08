Два бойца из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ильяс Курбанов и Дмитрий Исакин из Кизлярского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1920 убитых там комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая чиновники и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1918 бойцов из Дагестана.

В Красновосходской школе открыли мемориальную плиту Ильясу Курбанову - выпускнику школы. В Черняевской школе - Дмитрию Исакину. Оба были убиты в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Кизлярского района в Telegram-канале.

Детали биографий и гибели бойцов в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1920 военнослужащих из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале февраля администрация Кизлярского района Дагестана сообщила, что на Украине убиты Биболат Нургишиев, Владислав Курбанов и Салим Раджабов. Военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. Так, в январе бывшие участники СВО заявили в обращении к главе Дагестана, что жителям села Ашага-Ярак Хивского района в результате продажи земель отгонного животноводства негде пасти скот.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.