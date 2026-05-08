Аэропорты юга России остановили работу после атаки по Ростову-на-Дону

Работа 13 аэропортов приостановлена после попадания БПЛА в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением. В Ростовской области получили повреждения частные дома и производственные объекты.

БПЛА попали в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, сообщила сегодня Росавиация.

"Его работа временно скорректирована. Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста", - сообщило ведомство.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о введении режима ЧС в границах Железнодорожного района, где нанесен ущерб после падения БПЛА.

В Ростове в пер. Аэроклубовский в результате атаки и падения обломков БПЛА повреждены: остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, загорелось дерево. Пострадавших нет. Возгорание локализовано. Также в Первомайском районе Ростова в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание административного 4-х этажного здания, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет, уточнил он.

В Таганроге в результате падения горящих фрагментов БПЛА поврежден гараж в частном домовладении. Открытого горения не было. Последствия локализованы.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь по данным на 10.30 в результате падения обломков БПЛА повреждено 50 частных домов и три автомобиля.

В Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада. В настоящий момент возгорание локализовано.

В Батайске на ул. Социалистической в результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и окна хозяйственной постройки.