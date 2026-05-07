18:33, 7 мая 2026

Осужденные в Баку карабахские политики потребовали от властей Армении внимания к их проблемам

Давид Ишханян (слева) и Рубенн Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, потребовав назвать людей, ответственных за поддержку армянских пленных. Бывший спикер парламента Нагорного Карабаха Давид Ишханян попросил омбудсмена Армении помочь передать семье обвинение и приговор.

Как писал "Кавказский узел", осужденный карабахский госминистр Рубен Варданян потребовал от правительства Армении участия в судьбе армянских пленных и попросил омбудсмена приехать в Азербайджан с делегацией родственников заключенных. Омбудсмен Анаит Манасян отказалась от визита, сославшись на отсутствие полномочий защищать армян за пределами страны.

Рубен Варданян, отбывающий 20-летний срок в Баку, выступил с заявлением в связи с ответом омбудсмена Армении Анаит Манасян. Ранее Варданян предложил отправить в Баку делегацию омбудсмена Армении с родственниками армянских пленных, сообщает издание Newsarmenia.

Суд рассматривал дело бывшего госминистра Нагорного Карабаха с января 2025 года . На финальной стадии процесса Рубен Варданян запретил адвокату выступать и сам произнес заключительную речь, процитировав стихотворения азербайджанских классиков. Свою позицию он объяснил тем, что "это не суд, а судилище", на котором "не было никаких возможностей для нормального судебного процесса".

"Я не буду публично оценивать её позицию. Это вопрос между ней и её совестью. Скажу просто: мне искренне жаль. Бог вам судья", - заявил бывший госминистр Арцаха в телефонном разговоре с семьей.

Варданян подчеркнул, что у него возникли вполне конкретные вопросы не только к институту защитника прав человека, но и к премьер-министру Армении. 

"Если защита граждан Армении, находящихся в азербайджанских тюрьмах, не входит в мандат омбудсмена Армении, тогда чей это мандат? Кто в государстве назначен ответственным за этот вопрос? Когда этот человек был назначен? Почему об этом не знают ни семьи заключённых, ни общество?", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале "Рубен Варданян".

По его словам, есть люди, которые находятся в бакинских тюрьмах уже шесть лет. За это время правительство Армении не смогло организовать устойчивый и понятный механизм связи с ними - ни через третью сторону, включая посольства других государств, имеющих присутствие в Баку, ни через международные организации.

"Почему представители Армении могут ездить в Азербайджан по торговым, экономическим и иным вопросам, но не могут организовать поездку по вопросу жизни, здоровья и правового положения армянских пленных? Разве судьба людей не важнее торговых переговоров? Почему до сих пор не организован нормальный механизм передачи заключённым самых необходимых вещей?", - задается вопросами Варданян.

Также он сообщил, что ряд людей уже более года не получает передач. У многих нет нормальной одежды, нет возможности получить то, что действительно необходимо с учётом возраста, состояния здоровья и бытовых условий содержания. Вместо этого помощь организуется неформально, непрозрачно и без учёта реальных нужд заключённых. Люди получают не то, что им необходимо, а то, что кто-то решил им передать. По мнению Варданяна, это не помощь, а подачки.

Он отметил, что среди удерживаемых есть люди старше 70 лет, с серьёзными проблемами со здоровьем. Если людям, у которых нет зубов, передают сухофрукты, это не помощь. Это унижение, указал он.

"Вам не стыдно? Не стыдно получать премию мира, говорить о мире и принимать аплодисменты, когда граждане Армении продолжают находиться в бакинских тюрьмах без должной защиты, без системной поддержки, помощи и контроля со стороны собственного государства?", - резюмировал Рубен Варданян.

Он призвал назвать ответственное лицо, опубликовать механизм работы и объяснить, что было сделано за последние шесть лет.

Бывший к председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Ишханян, находящийся в заключении в Баку, обратился к Омбудсмену Армении с просьбой содействовать передаче его семье полных текстов обвинительного акта и приговора, информирует NEWS.am.

Ишханян обратился к Анаит Манасян с предложением через соответствующие структуры Азербайджана или при посредничестве азербайджанской коллеги получить полные тексты обвинительных актов и приговоров на армянском и азербайджанском языках и передать их его семье и родственникам.

По словам Ишханяна, накануне осужденных арцахцев посетила Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, которой он передал подготовленное ранее письменное обращение, в котором была конкретная просьба, чтобы при ее посредничестве полные тексты приговора были переданы семье и родственникам. Алиева пообещала передать семье азербайджанскую версию документа и постараться выступить посредником.

Он также утверждает, что в ходе судебного процесса ему не позволили полностью произнести заключительное слово. По его словам, как минимум треть речи он так и не смог озвучить. "Этот суд против армянского народа и армянской государственности с четкими целями и долгосрочной стратегией", - заявил Ишханян.

Напомним, Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Однако уже 23 февраля 2023 года Варданян был отправлен в отставку, пробыв в должности госминистра менее четырех месяцев. В этот период Варданяну пришлось искать решения проблем, с которыми столкнулись жители Нагорного Карабаха из-за блокады Лачинского коридора.

Позднее в бакинском суде защита Варданяна указывала, что обвинение инкриминирует ему события, которые произошли в том числе за много лет до его приезда в Карабах. Об этом же давали показания в суде и признанные потерпевшими граждане Азербайджана. В частности, они рассказали об обстрелах в Кельбаджарском районе, который перешел под контроль Баку еще в 2020 году, и в Зангиланском районе, который также был занят Азербайджаном в 2020 году.

В том же суде с января 2025 года рассматривалось дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, задержанных в сентябре-октябре 2023 года. Им были предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса, в том числе в военных преступлениях. Все подсудимые отказались признать вину, но 5 февраля суд приговорил их к пожизненным и длительным срокам лишения свободы.

Согласно заявлению представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) официально Азербайджан подтверждает факт удержания только 33 армянских военнопленных и гражданских лиц, однако армянские правозащитники заявляли о еще 80 пленных армянах. МККК с 3 сентября 2025 года прекратил деятельность своей миссии в Азербайджане по требованию правительства этой страны.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха" и "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

