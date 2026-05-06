×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:24, 6 мая 2026

Житель Астрахани задержан по подозрению в пособничестве спецслужбам Украины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ФСБ России отчиталась о задержании жителя Астрахани, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ России провели серию задержаний в нескольких регионах страны. Задержали в том числе и жителя Астрахани, который, по мнению силовиков, по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор информации в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Собранные данные предполагалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов в России. Координация и связь осуществлялась посредством мессенджера Telegram, сообщила сегодня пресс-служба ФСБ России на сайте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он обвиняется в подстрекательстве на приготовление к террористическому акту, приготовлении к террористическому акту, содействии диверсионной деятельности , и еще по трем уголовным статьям УК РФ.

"Следует отметить, что по совокупности совершенных преступлений пособникам украинских спецслужб может грозить пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении силового ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля по подозрению в попытке поджога трансформатора в Ахтубинске, а также служебных автомобилей российских силовых структур был заключен под стражу житель Астраханской области.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Вертолет со спасателями МЧС России. Фото: МЧС России
12:06, 6 мая 2026
Вертолет привлечен к поискам туристок в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели в горах. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:42, 6 мая 2026
Увеличена группа поиска пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок
00:54, 6 мая 2026
Житель Астраханской области получил срок за комментарии
Карачаево-Черкесия. Фото: Вячеслав Аргенберг https://ru.wikipedia.org/
18:31, 5 мая 2026
Спасатели в Карачаево-Черкесии разыскивают пропавших туристок из Астрахани
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:19, 5 мая 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Севиндж Вагифгызы и Фарид Мехрализаде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 мая 2026, 15:59
Сенат США призвал освободить журналистов из Азербайджана и Грузии

Вагоны с российским зерном. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/tranzitom-cherez-azerbajdzhan-v-armeniyu-otpravitsya-ocherednaya-partiya-udobrenij-i-zerna
06 мая 2026, 11:13
Партия российского зерна и удобрений отправлена из Баку в Армению

Осужденный на фоне здания суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 мая 2026, 10:15
Компаньон краснодарского судьи Чернова признан виновным в мошенничестве

Кадр задержанного в Тбилиси по подозрению в шпионаже. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/kriminali/126948-jashushobis-braldebit-magalchinosani-daakaves
05 мая 2026, 23:02
Высокопоставленный госслужащий задержан в Грузии по делу о шпионаже

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше