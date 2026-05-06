Житель Астрахани задержан по подозрению в пособничестве спецслужбам Украины
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
ФСБ России отчиталась о задержании жителя Астрахани, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб.
Сотрудники ФСБ России провели серию задержаний в нескольких регионах страны. Задержали в том числе и жителя Астрахани, который, по мнению силовиков, по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор информации в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих, принимающих участие в СВО.
Собранные данные предполагалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов в России. Координация и связь осуществлялась посредством мессенджера Telegram, сообщила сегодня пресс-служба ФСБ России на сайте.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он обвиняется в подстрекательстве на приготовление к террористическому акту, приготовлении к террористическому акту, содействии диверсионной деятельности , и еще по трем уголовным статьям УК РФ.
"Следует отметить, что по совокупности совершенных преступлений пособникам украинских спецслужб может грозить пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении силового ведомства.
"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля по подозрению в попытке поджога трансформатора в Ахтубинске, а также служебных автомобилей российских силовых структур был заключен под стражу житель Астраханской области.
