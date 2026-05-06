Увеличена группа поиска пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок

За день поисков спасателям не удалось найти следы пребывания двух жительниц Астраханской области, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, на заявленном ими маршруте.

Как писал "Кавказский узел", 24-летняя Виктория и 25-летняя Дарья из Астрахани не вернулись с туристического маршрута по горам в Карачаево-Черкесии. 4 мая девушки сообщили родным, что не могут найти выход к населенному пункту, позже они перестали выходить на связь. 5 мая на их поиски была направлена группа из 15 спасателей.

Группа спасателей в течение дня 5 мая обследовала два горных района, которые пропавшие жительницы Астраханской области заявили при регистрации своего маршрута, однако там “следов местонахождения девушек не обнаружено”, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

В ведомстве отметили, что 19 спасателей обследовали перевал Муха и Архызское седло, при этом поиски “осложняются наличием снежного покрова и особенностями горного рельефа местности”.

“С наступлением светлого времени суток усилится группировка спасателей для обследования района Аксаутского ущелья. В готовности к вылету вертолет Ми-8 МЧС России, если позволят погодные условия”, – говорится в сообщении республиканского управления МЧС.

Пропавшие жительницы Астрахани должны были завершить свой маршрут недалеко от озера Любви, которое расположено на высоте 2400 метров в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. По словам родителей, обе девушки имели опыт походов в горы.