Кавказский узел

22:01, 5 мая 2026

Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Айдын Хайбатов из Дербента убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1917 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1916 бойцов из Дагестана.

Об открытии мемориальной доски на фасаде дома, в котором жил убитый в военной операции Айдын Хайбатов в Дербенте, отчиталась администрация города в Telegram-канале.

Хайбатов родился 30 декабря 1995 года, был убит в августе 2024 года. Посмертно был награжден медалью "Суворова". Другие подробности биографии и гибели бойца в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1917 бойцов из Дагестана.

Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFileЧисло убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

 26 апреля администрация Дербента сообщила, что в боях убиты Алигасан Гадыров и Руслан Магомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше