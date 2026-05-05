×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:21, 5 мая 2026

Возобновлено транспортное сообщение с горным селом Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие расчистили дорогу к селу Жажада Тляратинского района, которая была перекрыта после камнепада. Заблокированных населенных пунктов в Дагестане не осталось.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. К 4 мая оставался без транспортного сообщения лишь один населенный пункт – село Жажада Тляратинского района. Дорога к этому селу, в котором насчитывается 294 жителей, была перекрыта после камнепада.

К вечеру 4 мая в республике не осталось заблокированных населенных пунктов, сообщает на своем сайте "Дагестанавтодор".

"Закрыто с обеспечением объездов 17 участков. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:58, 4 мая 2026
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
Военнослужащие. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
16:07, 4 мая 2026
Смерть комбатантов из Дагестана подняла вопрос причин участия в военных действиях
Федор Щукин. Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области
13:55, 4 мая 2026
Выборы главы Дагестана анонсированы на сентябрь 
Сергей Меликов. Фото: Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
11:50, 4 мая 2026
Сергей Меликов ушел в отставку
Тляратинский район. Фото: Shikhsaidova1 https://ru.wikipedia.org/
10:55, 4 мая 2026
Дорога к одному селу остается перекрытой в Дагестане
Персоналии
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:54, 4 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Сергей Дудченко и Николай Мурнев в суде. Скриншот публикации в Telegram-канале группы поддержки.
04 мая 2026, 22:58
Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко

Пляж в Благовещенской. Фото: https://t.me/MoreOz/122955?single
04 мая 2026, 18:10
Пляж в Благовещенской готовят к открытию без засыпки привозным песком

Тляратинский район. Фото: Shikhsaidova1 https://ru.wikipedia.org/
04 мая 2026, 10:55
Дорога к одному селу остается перекрытой в Дагестане

Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше