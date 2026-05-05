Возобновлено транспортное сообщение с горным селом Дагестана

Рабочие расчистили дорогу к селу Жажада Тляратинского района, которая была перекрыта после камнепада. Заблокированных населенных пунктов в Дагестане не осталось.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. К 4 мая оставался без транспортного сообщения лишь один населенный пункт – село Жажада Тляратинского района. Дорога к этому селу, в котором насчитывается 294 жителей, была перекрыта после камнепада.

К вечеру 4 мая в республике не осталось заблокированных населенных пунктов, сообщает на своем сайте "Дагестанавтодор".

"Закрыто с обеспечением объездов 17 участков. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек.

