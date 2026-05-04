×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:55, 4 мая 2026

Дорога к одному селу остается перекрытой в Дагестане

Тляратинский район. Фото: Shikhsaidova1 https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Жажада Тляратинского района сегодня остаются без транспортного сообщения в связи с обвалом камней на автодорогу.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая стало известно, что в результате обвала грунта временно закрыта автодорога местного значения Кина - Гермец в Рутульском районе Дагестана. Без транспортного сообщения остались жители 14 сёл.

Десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 2 мая оставался без транспортного сообщения лишь один населенный пункт – село Жажада Тляратинского района. Дорога к этому селу, в котором насчитывается 294 жителей, была перекрыта после камнепада.

Остается заблокированным село Жажада

По состоянию на 10.00 мск 4 мая, в Дагестане закрыт один участок автодороги, сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор". "Без транспортного сообщения остается один населенный пункт (один населенный пункт Тляратинского района); закрыто с обеспечением объездов 16 участков", - говорится в публикации.

Согласно информации, размещенной сегодня на сайте ведомства, заблокированным остается село Жажада. Дорога к нему по-прежнему перекрыта "в связи обвалом крупнообломочных негабаритных валунов скальных пород".

Всего в результате наводнения были перекрыты 158 участков дорог

По данным Минтранса Дагестана, всего в результате наводнения и сходов грунта движение было закрыто либо затруднено на 158 участках в 32 районах.

"В данное время закрыт один участок, еще на 16 движение закрыто, но с обеспечением объездов", - отчиталось 3 мая ведомство в своем телеграм-канале.

Дорожные службы ежедневно осуществляют очистку дорог от снега, скальных обвалов, оползней и селей, заявил Минтранс. "Восстановительные мероприятия будут вестись до полного открытия движения на всех пострадавших участках", - отмечается в публикации.

Напомним, паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
11:50, 4 мая 2026
Сергей Меликов ушел в отставку
Обвал грунта на дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:57, 4 мая 2026
Дорога к 14 селам в Дагестане перекрыта из-за обвала грунта
Военный на СВО.Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:56, 3 мая 2026
Боец из Дагестана убит в военной операции
Благотворительная помощь. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:03, 3 мая 2026
Фонд "Надежда" отчитался о сборе миллиарда для пострадавших от наводнения в Дагестане
Село Губден. Скриншот фото https://blog.welcomedagestan.ru/dagestan/karabudahkentskij/gubden/
21:04, 2 мая 2026
Отчет о задержании экстремистов в Губдене вызвал вопросы к силовикам
Персоналии
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше