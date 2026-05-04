Дорога к одному селу остается перекрытой в Дагестане

Жители села Жажада Тляратинского района сегодня остаются без транспортного сообщения в связи с обвалом камней на автодорогу.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая стало известно, что в результате обвала грунта временно закрыта автодорога местного значения Кина - Гермец в Рутульском районе Дагестана. Без транспортного сообщения остались жители 14 сёл.

Десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 2 мая оставался без транспортного сообщения лишь один населенный пункт – село Жажада Тляратинского района. Дорога к этому селу, в котором насчитывается 294 жителей, была перекрыта после камнепада.

Остается заблокированным село Жажада

По состоянию на 10.00 мск 4 мая, в Дагестане закрыт один участок автодороги, сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор". "Без транспортного сообщения остается один населенный пункт (один населенный пункт Тляратинского района); закрыто с обеспечением объездов 16 участков", - говорится в публикации.

Согласно информации, размещенной сегодня на сайте ведомства, заблокированным остается село Жажада. Дорога к нему по-прежнему перекрыта "в связи обвалом крупнообломочных негабаритных валунов скальных пород".

Всего в результате наводнения были перекрыты 158 участков дорог

По данным Минтранса Дагестана, всего в результате наводнения и сходов грунта движение было закрыто либо затруднено на 158 участках в 32 районах.

"В данное время закрыт один участок, еще на 16 движение закрыто, но с обеспечением объездов", - отчиталось 3 мая ведомство в своем телеграм-канале.

Дорожные службы ежедневно осуществляют очистку дорог от снега, скальных обвалов, оползней и селей, заявил Минтранс. "Восстановительные мероприятия будут вестись до полного открытия движения на всех пострадавших участках", - отмечается в публикации.

Напомним, паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

