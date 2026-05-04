Сергей Меликов ушел в отставку

Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Сергея Меликова, врио главы республики назначен Федор Щукин.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля Путин объявил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу. На пост главы Дагестана предложена кандидатура главы Верховного суда республики Федора Щукина. Меликов будет исполнять обязанности до выхода указа президента об отставке, пояснили власти.

Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности вместо него назначен Федор Щукин. Указ об этом подписал Владимир Путин, сообщает "Коммерсант".

Указ президента № 291 "Об исполняющем обязанности Главы Республики Дагестан" датирован 4 мая и размещен на сайте "Официальное опубликование правовых актов".

"Принять отставку Главы Республики Дагестан Меликова С.А. по собственному желанию. Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Напомним, на посту главы Дагестана Меликов не сумел стабилизировать ситуацию в республике. Беспорядки в аэропорту Махачкалы, протесты против мобилизации, теракты в Махачкале и Дербенте прогремели на всю страну, указали аналитики. По их словам, нерасторопность в ликвидации последствий наводнения весной 2026 года стала последним фактором, который привел к решению об отставке.