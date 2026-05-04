11:50, 4 мая 2026

Сергей Меликов ушел в отставку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Сергея Меликова, врио главы республики назначен Федор Щукин.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля Путин объявил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу. На пост главы Дагестана предложена кандидатура главы Верховного суда республики Федора Щукина. Меликов будет исполнять обязанности до выхода указа президента об отставке, пояснили власти.

Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности вместо него назначен Федор Щукин. Указ об этом подписал Владимир Путин, сообщает "Коммерсант".

Указ президента № 291 "Об исполняющем обязанности Главы Республики Дагестан" датирован 4 мая и размещен на сайте "Официальное опубликование правовых актов".

"Принять отставку Главы Республики Дагестан Меликова С.А. по собственному желанию. Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Напомним, на посту главы Дагестана Меликов не сумел стабилизировать ситуацию в республике. Беспорядки в аэропорту Махачкалы, протесты против мобилизации, теракты в Махачкале и Дербенте прогремели на всю страну, указали аналитики. По их словам, нерасторопность в ликвидации последствий наводнения весной 2026 года стала последним фактором, который привел к решению об отставке.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
