Кремль поддержал кандидатуру Щукина на пост главы Дагестана

На встрече с Путиным на пост главы Дагестана предложена кандидатура главы Верховного суда Республики Федора Щукина, а на должность главы правительства - полпреда в СКФО Магомеда Рамазанова. Меликов будет исполнять обязанности до выхода указа главы государства об отставке.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу, заявил Путин.

Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана поддержал кандидатуру главы Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост руководителя региона. Президент также поддержал кандидатуру нынешнего заместителя полпреда президента в ДФО Магомеда Рамазанова на пост премьера республики, сообщает ТАСС.

Эти имена назвал спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров и высказал мнение, что "такой тандем будет удачным", пишет "Интерфакс".

Путин с этими кандидатурами согласился. Он заявил, что чиновник проявил себя как человек, работающий «принципиально, но бесконфликтно». "Самое главное здесь, чтобы во главе республики появился человек, который «а» — в состоянии решать настоящие задачи, «б» — знает, что и как надо делать с учетом того, что было сделано до настоящего времени, и «в» — это, наверное, самое главное: пользуется уважением у людей, доверием у людей", - приводятся слова Путина в сообщении.

"Федор Алексеевич (Щукин), первое - должен продолжить то, что сделано было до сих пор. И не только Сергеем Алимовичем (Меликовым) но и другими руководителями. Он должен будет отвечать тем требованиям, которые предъявляются людьми, приводящими человека на такую высокую позицию", - приводит слова Путина РИА "Новости".

Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства Дагестана. По его словам, работу нового руководства региона должны будут оценивать депутаты собрания и парламент республики, передает РИА "Новости".

«А я в Москве, здесь буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», — заключил Путин.

Меликов продолжит исполнять обязанности главы Дагестана до выхода указа Путина, сообщила сегодня администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.