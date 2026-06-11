×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:15, 11 июня 2026

Уроженец Дагестана Баширов получил новый срок по террористической статье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Дагестана Махача Баширова к 15 годам заключения, признав его виновным в финансировании ИГ*. Ранее Баширов уже был осужден на длительный срок по делу о подготовке теракта в Кисловодске. 

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года Махач Баширов был в числе шестерых осужденных по делу о подготовке взрыва в отделе полиции Кисловодска, он получил 11 лет лишения свободы. 

После задержания в 2021 году следствие называло Махача Баширова и других обвиняемых  участниками запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра". Мать Баширова записала тогда видеообращение к президенту, заявив о невиновности сына, а жители Хасавюртовского района собрали в его поддержку более 1400 подписей. 

Дело Махача Баширова по статье о финансировании терроризма (часть 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) Южный окружной военный суд рассматривал с августа 2025 года. 

Согласно версии следствия, с 15 апреля по 5 мая 2020 года Баширов, находясь в Кисловодске, переводил деньги на банковские реквизиты участника “Исламского государства Ирака и Леванта”*, сообщил Южный окружной военный суд в своём Telegram-канале.

Приговор был вынесен 10 июня. Баширов приговорен к 15 годам заключения, первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. 

В сообщении суда не уточняется, признал ли он вину, также не называется сумма денежных переводов и не упоминается ранее вынесенный приговор Баширову. Комментариями осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Махач Баширов - уроженец села Теречное Хасавюртовского района Дагестана, ему 31 год, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению Telegram-бота, отслеживающего обновления в этом перечне, данные Баширова впервые были внесены в него 30 мая 2022 года. 15 мая 2026 года запись обновлена: к имени добавлена звездочка, означающая причастность к терроризму.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:17, 11 июня 2026
Боец из Ставропольского края убит на границе в Белгородской области
23:14, 10 июня 2026
Более 14% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане
22:01, 10 июня 2026
Продлен арест бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко
20:31, 10 июня 2026
Семнадцать человек осуждены в Кабардино-Балкарии по делу о "шариатском патруле"
18:10, 10 июня 2026
Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
14:42, 10 июня 2026
1
 Десять жителей Кабардино-Балкарии задержаны за экстремизм
Все события дня
Новости
Российский военнослужащий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53671
07:02, 3 июня 2026
Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
06:31, 23 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40, 9 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Аэропорт Краснодара. Фото Антона Быкова, "Юга.ру"
15:46, 8 мая 2026
Аэропорты на юге России возобновили работу
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
11:20, 9 июня 2026
Кочарян Роберт
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Анастасия Шевченко. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=-0LqBSKalis
10 июня 2026, 17:35
Ростовская активистка Анастасия Шевченко* осуждена за сборы для полка "Азов"**

На избирательном участке в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео телеканал "Россия"
10 июня 2026, 14:43
Блок "Сильная Армения" потребовал аннулировать итоги выборов на одном участке

Пожар на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Фото: МЧС России
10 июня 2026, 13:45
Названа причина пожара на газопроводе Моздок-Казимагомед

Рустам Кочесоков. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DNNRvAEsv9C/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10 июня 2026, 10:51
Гендиректор "Экологистики" обвинен в неуплате налогов на полмиллиарда

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше