Уроженец Дагестана Баширов получил новый срок по террористической статье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Дагестана Махача Баширова к 15 годам заключения, признав его виновным в финансировании ИГ*. Ранее Баширов уже был осужден на длительный срок по делу о подготовке теракта в Кисловодске.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года Махач Баширов был в числе шестерых осужденных по делу о подготовке взрыва в отделе полиции Кисловодска, он получил 11 лет лишения свободы.

После задержания в 2021 году следствие называло Махача Баширова и других обвиняемых участниками запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра". Мать Баширова записала тогда видеообращение к президенту, заявив о невиновности сына, а жители Хасавюртовского района собрали в его поддержку более 1400 подписей.

Дело Махача Баширова по статье о финансировании терроризма (часть 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) Южный окружной военный суд рассматривал с августа 2025 года.

Согласно версии следствия, с 15 апреля по 5 мая 2020 года Баширов, находясь в Кисловодске, переводил деньги на банковские реквизиты участника “Исламского государства Ирака и Леванта”*, сообщил Южный окружной военный суд в своём Telegram-канале.

Приговор был вынесен 10 июня. Баширов приговорен к 15 годам заключения, первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

В сообщении суда не уточняется, признал ли он вину, также не называется сумма денежных переводов и не упоминается ранее вынесенный приговор Баширову. Комментариями осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Махач Баширов - уроженец села Теречное Хасавюртовского района Дагестана, ему 31 год, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению Telegram-бота, отслеживающего обновления в этом перечне, данные Баширова впервые были внесены в него 30 мая 2022 года. 15 мая 2026 года запись обновлена: к имени добавлена звездочка, означающая причастность к терроризму.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.