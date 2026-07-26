Участники акций в Ереване выразили поддержку российским заключенным

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Активисты провели у посольства России в Ереване акцию в поддержку людей, которых они считают политзаключенными.

Как информировал "Кавказский узел", в Ереване активисты периодически проводят акции с требованиями освободить заключенных, преследование которых они считают несправедливым. Речь идет как о заключенных в России, так и в странах Европы. Так, 19 июля у немецкого посольства в Ереване пикетчики выразили поддержку Дмитрию Баграшу, которому грозит высылка из Германии в Россию.

У посольства России в Ереване сегодня прошел пикет в поддержку российских заключённых. Участники акции потребовали их освободить. Они держали плакаты, на которых были изображены бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, его бухгалтер Галина Алейникова и ее заместитель Светлана Осипенко, сообщил телеграм-канал RusNews.

Также сегодня в Ереване у посольства Германии несколько активистов провели акцию в поддержку Дмитрия Баграша, которому после освобождения грозит депортация в Россию. По словам участников акции, Баграш сообщил об угрозах от другого заключенного, активисты потребовали от властей Германии обеспечить его безопасность, передал телеграм-канал RusNews.

Напомним, суд приговорил Сергея Фургала к 23 годам заключения. В декабре 2025 года ему вынесли новый приговор – Фургала признали виновным по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.

По данным властей Германии, в 2022 году Дмитрий Баграш пытался поджечь здание информагентства РИА "Новости" в Берлине. Следствие считает, что Баграш поместил самодельную бомбу в подвал здания, в котором проживали сотрудники агентства. Бомба не сработала и позже ее нашли полицейские, сообщила 22 июня на своем сайте берлинская газета Tagesspiegel.

20 июня Баграшу было предъявлено обвинение в попытке убийства. До ареста он проводил акции против политики Владимира Путина, отметило издание.