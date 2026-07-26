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02:57, 26 июля 2026

Два альпиниста погибли на Эльбрусе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время восхождения на Эльбрус в составе группы погибли два альпиниста, ведутся поиски еще четверых.

По данным СУ Следкома России по Кабардино-Балкарии, 25 июля группа из семи альпинистов совершала восхождение на Эльбрус.

Один из них спустился с горы с сообщил, что двоим его товарищам стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли. В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов, пишет сегодня ведомство в своем телеграм-канале.

Погибшие альпинисты являются иностранцами, по данным источника в оперативных службах, они, предварительно, приехали из Боснии и Герцеговины, информирует ТАСС.

Около 02.30 Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии отчиталось, что тела погибших альпинистов найдены, поиски четырех человек продолжаются.

МЧС сообщало вечером 25 июля о начале поисково-спасательных работ на Эльбрусе. По данным ведомства, группа из шести альпинистов не могла самостоятельно спуститься с седловины горы на высоте более пяти тысяч метров, сообщает "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 июля на Эльбрусе стало плохо 48-летнему альпинисту из Малайзии, он умер. Альпинист находился в составе незарегистрированной группы с двумя гидами.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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Автор: "Кавказский узел"

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