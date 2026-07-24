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23:08, 24 июля 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 604 дня

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Levan Zazadze / inradio.tv ინრადიო

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 604-й день непрерывных протестов у парламента потребовали освобождения политзаключенных. Суд в Тбилиси арестовал на 25 суток врача Георгия Ахобадзе по обвинению в оскорблении полицейских. 

Как писал "Кавказский узел", 23 июля, в 603-й день протестов в Грузии, участники акции у парламента вышли с флагами на проезжую часть, куда полиция не пускала протестующих с ноября 2025 года. Днем ранее, 22 июля, комик Онисе Окриашвили был избит у своего дома, а журналист "Формулы" Ваха Саная - арестован на 14 суток за высказывания в адрес спикера парламента.

Граждане Грузии сегодня вышли к зданию парламента в Тбилиси в 604-й вечер подряд, требуя освобождения политзаключенных, отмены репрессивных законов и смены политического курса на проевропейский, передает издание Publika. 

Протестующие традиционно принесли с собой национальные флаги и флаги ЕС, у некоторых активистов были флаги Украины и США. Судя по видеозаписи, опубликованной в Facebook* Tamar Bartaia, в собрании участвовало не менее 70 человек. 

Протестующие держали плакаты: "Свободу Вахо Санае", "Свободу узникам режима", "Нет российскому закону" и "Грузия попрощается с Россией!", следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) и грузинскими медиа в Facebook*.

Акция поддержки Онисе Окриашвили

Друзья и сторонники комика Онисе Окриашвили провели сегодня днем акцию протеста у здания Общественного вещателя Грузии. Они заявили, что опасаются за безопасность Окриашвили, поскольку провластные каналы "не просто подстрекают к нападениям на Окриашвили, а фактически дают на это прямой сигнал". 

По словам сторонников Окриашвили, скоординированную кампанию по его дискредитации провластные телеканалы Imedi, POSTV и Rustavi 2 проводили в течение недели до нападения. 

"Нападавшего публично поддерживает депутат Дито Самхарадзе, который сам неоднократно фигурировал в историях, связанных с физическим насилием. Депутат Ираклий Заркуа заявил журналисту, что "иногда полиция не сможет вас защитить". Это прямой сигнал для людей, склонных к насилию", - приводит заявление участников акции "Грузия Online".

Арест Георгия Ахобадзе

Также сегодня полицейские арестовали участника протестов, врача Георгий Ахобадзе в его доме и в наручниках увезли в изолятор на основании судебного постановления. Суд назначил Ахобадзе 25 суток административного ареста по двум статьям  - об оскорблении сотрудника полиции и оскорблении государственного служащего. 

Одно из дел касалось публикаций Ахобадзе в соцсетях, другое, по словам самого активиста - характеристики, которую он дал полицейским, отказавшим ему в возврате изъятого по уголовному делу мобильного телефона. 

"Когда я попросил вернуть телефон, он уже год лежит у них, и мне никто не звонил три недели. Я рассказал Центральному управлению уголовной полиции, кто они такие и как они себя ведут”, - приводит слова Ахобадзе Pirveli.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 6 августа 2025 года суд признал его невиновным и освободил из-под стражи. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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