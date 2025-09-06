Прокуратора обжаловала приговор по делу Ахобадзе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оправдательный приговор по делу о незаконном обороте наркотиков в отношении устника проевропейских протестов в Тбилиси, врача Георгия Ахобадзе обжалован прокуратурой.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 6 августа суд признал его невиновным и освободил из-под стражи.

Прокуратура Грузии обжаловала решение Тбилисского городского суда, согласно которому врач Георгий Ахобадзе, обвиняемый в наркопреступлениях, был признан невиновным, Мариам Мадзгарашвили.

"Вчера прокурор подал апелляцию по делу Георгия. Борьба продолжается в Тбилисском апелляционном суде. Там и встретимся", — написала адвокат Георгия Ахобадзе Мариам Мадзгарашвили на своей странице в соцсети Facebook*.

15 августа суд признал невиновным и освободил Тедо Абрамова, также обвиненного в декабре в наркопреступлении и отрицавшего вину. 3 сентября был оправдан и участник проевропейских акций Ника Кация, обвиненный в хранении наркотиков в крупном размере.

Россиянин Антон Чечин, также принимавший участие в протестах, 2 сентября был приговорен к 8,5 года лишения свободы по делу о наркотиках. Он утверждал, что наркотики ему подбросили.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.