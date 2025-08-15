Суд признал невиновным участника акций протеста в Тбилиси Абрамова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд признал невиновным Тедо Абрамова, обвиняемого в наркопреступлении, он освобожден в зале заседаний.

Как писал "Кавказский узел", по схожему обвинению в Грузии арестованы граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам.

Суд признал невиновным 22-летнего Абрамова, задержанного в ходе протестных акций конца 2024 года по обвинению в хранении наркотиков. Решение вынесла судья Тамар Мчедлишвили. Абрамов, который восемь месяцев ожидал вердикта в заключении, был освобожден. У здания суда его встречали многочисленные друзья, родственники и сторонники. Сам Абрамов поблагодарил всех за поддержку и пообещал помогать другим участникам протестов, оказавшимся за решеткой. «Кто бы здесь ни оказался, помните, что я с вами», – цитирует его слова ИА «Новости-Грузия».

Тедо Абрамов проживает в Греции и приезжал в Тбилиси навестить пожилую бабушку. Его последний приезд совпал с массовыми протестами в ответ на решение правительства о приостановке переговоров по членству Грузии в ЕС. Он участвовал в митингах, поддерживая евроинтеграцию страны.

7 декабря 2024 года Абрамова силовики задержали возле дома, утверждая, что в его кармане находились наркотики. Сам Абрамов с самого начала отрицал вину, заявляя, что наркотики ему подбросили. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 260, УК (приобретение, хранение и ношение наркотических средств в особо крупном размере), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненного заключения, уточняет «Грузия online».

В июле защита Грибуля распространила его заявление. Силовики не скрывали, что подкинули ему и Анастасии Зиновкиной наркотики "за участие в протестах, за защиту демократии и свободы в Грузии", утверждает Грибуль. Он обратил внимание, что дела некоторых других демонстрантов - Антона Чечина, Георгия Ахобадзе, Ники Кации и Тедо Абрамова, - "копируют вплоть до мелких деталей" дело против него и Анастасии Зиновкиной.

По словам судьи Мчедлишвили, сотрудники правоохранительных органов могли провести видеозапись, привлечь к делу нейтрального свидетеля, что исключило бы сомнения в правоте обвинения, а также обеспечило бы доверие к обыску обвиняемого, отмечает издание Sovа.

Прокуратура обжалует в Апелляционном суде решение городского суда. «Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установило, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил наркотическое средство весом 4,41548 грамма», — цитирует Interpressnews заявление прокуратуры.

Отметим, что протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".