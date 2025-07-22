Чечин и Грибуль вместе проводят сухую голодовку в тбилисской тюрьме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Граждане России Артем Грибуль и Антон Чечин, арестованные по обвинению в незаконном обороте наркотиков после участия в протестах в Грузии, вместе проводят сухую голодовку в Глданской тюрьме.

Как писал "Кавказский узел", Артем Грибуль, обвиненный в Грузии по делу о незаконном обороте наркотиков, объявил голодовку 21 июля после очередного заседания по его делу, где судья не позволила ему сделать заявление.

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, были задержаны 19 декабря 2024 года и арестованы по обвинению в наркоторговле. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. Антон Чечин, также гражданин России и участник протестных акций, был задержан 3 декабря 2024 года по дороге на работу, он тоже заявил, что наркотики ему подбросили.

Адвокат Артема Грибуля сегодня пыталась убедить его прекратить голодовку, но арестованный россиянин не согласился. Вместе с Грибулем голодает и другой политзаключенный-россиянин Антон Чечин, они переведены в отдельную камеру и держат сухую голодовку второй день, сообщил Telegram-канал Tbilisi_life.

Информацию том, что вместе с Артемом Грибулем голодовку проводит и Антон Чечин,подтвердил его адвокат, пишет Publika.

Защита Грибуля распространила его заявление, которое он планировал озвучить в суде 21 июля. Силовики не скрывали, что подкинули ему и Анастасии Зиновкиной наркотики “за участие в протестах, за защиту демократии и свободы в Грузии”, утверждает Грибуль. Он обратил внимание, что дела некоторых других демонстрантов - Антона Чечина, Георгия Ахобадзе, Ники Кациа и Тедо Абрамова, - “копируют вплоть до мелких деталей” дело против него и Анастасии Зиновкиной.

Суд отказался приобщить к делу записи с камеры наружного наблюдения, которая зафиксировала “все преступления при нашем задержании вплоть до момента подброса наркотиков”, а в протоколах опроса полицейских и переводчиков отсутствуют номера телефонов, по которым защита могла бы изъять детализации звонков и информацию о передвижении. Эти доказательства могли доказать, что свидетели-силовики дали неправдивые показания в суде.

“Иракли Мухатгвердели на допросе в суде сказал, что он без перчаток обыскивал меня и доставал свертки с наркотиками. НО на самом деле он обыскивал Анастасию, а меня обыскивал Джемал Миразанашвили, который на суде вообще заявил, что он не был на месте задержания”, - пишет Грибуль.

Артем Грибуль потребовал улучшить условия содержания Анастасии Зиновкиной, которая страдает от проблем с позвоночником и со зрением, а также обеспечить ей нормальное питание. Кроме того, он потребовал разрешить журналистам присутствовать на всех процессах и начать расследование против полицейских по поданным ими жалобам.

“До выполнения моих требований я объявляю сухую голодовку без пищи и воды. Я также призываю всех узников совести Грузии присоединяться к голодовке”, - говорится в заявлении заключенного.

Супруга Антона Чечина Манана Самхарадзе выразила беспокойство за здоровье и жизнь мужа и его сокамерника. “Я очень надеюсь, что они скоро это прекратят, я не знаю, как они выживут без воды в такую жару”, - написала она на своей странице в Facebook*.

Врач Георгий Ахобадзе, арестованный по аналогичному делу о наркотиках, 21 июля заявил о невыносимых условиях содержания в Глданской тюрьме. Он сообщил, что в помещениях отсутствует достаточная вентиляция, и в условиях летней жары заключенные страдают от духоты.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.