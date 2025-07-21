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22:57, 21 июля 2025

Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси в 236-й день подряд

Протестующие на проспекте Руставели в Тбилиси. Фото: Keto Mikadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники ежедневной акции протеста в Тбилиси выступили с неизменными требованиями новых выборов в парламент и освобождения политзаключенных. Врач Георгий Ахобадзе заявил о невыносимых условиях содержания в Глданской тюрьме. 

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались у здания парламента в Тбилиси и перекрыли движение по проспекту Руставели в 236-й день подряд, сообщило издание NEWS.On.ge. 

Участники акции принесли на проспект Руставели флаги Евросоюза и Грузии, несколько женщин с национальными флагами на плечах встали на проезжей части в ряд, следует из фоторепортажа издания. Так же, с флагом Грузии на плечах, политический заключенный Лука Джабуа, которому сегодня исполняется 21 год, изображен на трафаретном рисунке, нанесенном на стену возле его дома в Зугдиди, передает Publika. 

Один из грузинских политзаключенных, врач Георгий Ахобадзе, заявил о невыносимых условиях содержания в Глданской тюрьме. По словам Ахобадзе, в помещениях недостаточная вентиляция и в условиях летней жары заключенные страдают от духоты, а вентиляторы в тюремном магазине закончились.

Врач отметил, что для жизни заключенных с тяжелыми заболеваниями такие условия представляют прямую опасность. На проблему вентиляции в тюрьме Глдани заключенные жалуются много лет, аппарат Народного защитника в Грузии еще в 2024 году заявлял, что система вентиляции неисправна, передает телекомпания Pirveli.

"Кавказский узел" писал, что Ахобадзе был задержан 7 декабря после акции на проспекте Руставели, 10 декабря суд заключил его под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Георгий Ахобадзе рассказал адвокату, что шел с другом по улице, когда их остановила патрульная полиция. "Когда ему надели наручники и подвели к капоту машины, он почувствовал, что полицейский сунул руку в левый карман его брюк, и понял, что ему пытаются подбросить запрещенное вещество", - сообщал защитник. 

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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