×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:39, 10 ноября 2026

Демонстранты в Тбилиси почтили память активистки из Мартвили

Протестующие у парламента Грузии, 10 ноября 2026 года. Фото: Giorgi Mumladze / Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 713-й день непрерывных протестов участники акции протеста в Тбилиси почтили память пожилой активистки Мзисы Габешия, которая в одиночку проводила проевропейские пикеты в Мартвили с 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября, в 712-й день протеста, собравшиеся в центре Тбилиси граждане Грузии выступили с требованием вернуть страну на проевропейский политический курс. 

Сторонники евроинтеграции Грузии, требующие освобождения всех политзаключенных и смены внешнеполитического курса, сегодня вышли к зданию парламента на проспекте Руставели в 713-й вечер подряд, информирует Netgazeti. 

Протестующие, как и во все предыдущие дни, принесли с собой национальные флаги, а также флаги Евросоюза и Украины. Часть активистов каждый вечер приходит также к зданию горсовета Тбилиси: сегодня они выступили вместе с защитниками животных, требуя прекратить жестокое обращение с отловленными на улицах собаками и привлечь виновных к ответственности.

Демонстранты держали плакаты: "Грузия без Иванишвили", "Почему у всех коцов нет стыда?" и "Россия – оккупант", следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se).

Один из плакатов гласил: "Мзиса Габешия, мы твою борьбу доведем до конца". Он посвящен 75-летней активистке из маленького города Мартвили, о смерти которой стало известно сегодня. "Она также активно поддерживала политических заключенных, а порой приезжала на крупные акции протеста в Тбилиси", – пишет Tbilisi_life. 

С начала ежедневных протестов в 2024 году Мзиса Габешия в одиночку выходила каждый день к зданию администрации Мартвили с флагом ЕС, чтобы провести пикет с плакатами в поддержку европейского курса. "Пока на Руставели будет стоять хотя бы один человек, я буду стоять в Мартвили", – заявляла Габешия изданию MtisAmbebi. 

Активисты в Тбилиси провели символическую акцию памяти и выразили соболезнования семье Мзисы Габешия. Женщина в последнее время испытывала проблемы со здоровьем, отмечает телекомпания Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Протестующие у парламента Грузии, 9 ноября 2026 года. Фото: Giorgi Mumladze / Facebook* Проевропейские протесты продолжаются в Тбилиси 712 дней

Собравшиеся в центре Тбилиси граждане Грузии в 712-й вечер подряд выступили с требованием вернуть страну на проевропейский политический курс. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, в свою очередь, похвалил "Грузинскую мечту" за сотрудничество с Москвой.

Вход в музей советской оккупации в Тбилиси. Фото: Jeremy Teigen / wikimedia.org Пользователи соцсети уличили Дробышевского в имперском шовинизме

Слова российского антрополога Станислава Дробышевского о строительстве инфраструктуры в бывших советских республиках искажают действительность и демонстрируют имперский шовинизм, указали комментаторы в Facebook**. Дробышевский не прав, когда презрительно говорит о свободе, заметила правозащитница.

Родители учеников тбилисской школы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Руководство школы в Тбилиси отказалось от ее закрытия после акций протестов учеников и родителей

Сегодня ученики тбилисской школы №42 продолжили обучение в прежнем ее здании, но с измененным расписанием и сокращенным количеством часов занятий. Ранее администрация планировала с 9 ноября закрыть школу, но отказалась от этого решения после того, как школьники и их родители провели несколько акций протеста.

Станислав Дробышевский. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=ejFxnemPMeI&t Дробышевский прокомментировал отмену своих лекций в Тбилиси

Российский антрополог Станислав Дробышевский заявил, что не знал об отмене своих лекций в Тбилиси, воспринял отказ без сожаления и отметил, что готов читать лекции для грузинской аудитории в России.

Участники акции в 710-й день непрерывных протестов в Тбилиси. Фото: MO SE / Facebook. Акция зоозащитников предварила протесты сторонников евроинтеграции Грузии

В 711-й день непрерывных протестов собравшиеся в центре Тбилиси призвали не уступать режиму. До этого у здания правительственной администрации собрались зоозащитники, которые потребовали наказать всех виновных в убийстве бездомных животных.

Фуры на дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Проезд фур запрещен по Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за ухудшения погодных условий.

Темы дня
Взрыв на складе с пиротехникой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Продлен арест фигурантам дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

Борьба с майнинг-фермами. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Власти Абхазии не смогли победить нелегальный майнинг

Коллаж "Кавказского Узла" Кадыров и призывники. Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru и Военнослужащие. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру" Кадыров пригрозил выходцам из Чечни отправкой на фронт

Хафиз Бабалы. Фото: https://bakivaxti.az/ru/posts/detail/jurnalist-hafiz-babali-hebs-olundu-1702561053 Хафиз Бабалы пожаловался на препятствия в доступе к правосудию

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:36, 9 ноября 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:07, 6 ноября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
22:45, 10 ноября 2026
Названо имя убитого военного из Северной Осетии
20:16, 10 ноября 2026
Чиновник в Дагестане отправлен под суд из-за гибели женщины при оползне
15:21, 10 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО разведчика из Карачаево-Черкесии
06:44, 10 ноября 2026
Военнослужащий из Ростовской области убит в СВО
23:29, 9 ноября 2026
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
21:50, 9 ноября 2026
Коллегия одобрила преследование судьи из Сочи за взятку
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше