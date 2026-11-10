Демонстранты в Тбилиси почтили память активистки из Мартвили

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В 713-й день непрерывных протестов участники акции протеста в Тбилиси почтили память пожилой активистки Мзисы Габешия, которая в одиночку проводила проевропейские пикеты в Мартвили с 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября, в 712-й день протеста, собравшиеся в центре Тбилиси граждане Грузии выступили с требованием вернуть страну на проевропейский политический курс.

Сторонники евроинтеграции Грузии, требующие освобождения всех политзаключенных и смены внешнеполитического курса, сегодня вышли к зданию парламента на проспекте Руставели в 713-й вечер подряд, информирует Netgazeti.

Протестующие, как и во все предыдущие дни, принесли с собой национальные флаги, а также флаги Евросоюза и Украины. Часть активистов каждый вечер приходит также к зданию горсовета Тбилиси: сегодня они выступили вместе с защитниками животных, требуя прекратить жестокое обращение с отловленными на улицах собаками и привлечь виновных к ответственности.

Демонстранты держали плакаты: "Грузия без Иванишвили", "Почему у всех коцов нет стыда?" и "Россия – оккупант", следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se).

Один из плакатов гласил: "Мзиса Габешия, мы твою борьбу доведем до конца". Он посвящен 75-летней активистке из маленького города Мартвили, о смерти которой стало известно сегодня. "Она также активно поддерживала политических заключенных, а порой приезжала на крупные акции протеста в Тбилиси", – пишет Tbilisi_life.

С начала ежедневных протестов в 2024 году Мзиса Габешия в одиночку выходила каждый день к зданию администрации Мартвили с флагом ЕС, чтобы провести пикет с плакатами в поддержку европейского курса. "Пока на Руставели будет стоять хотя бы один человек, я буду стоять в Мартвили", – заявляла Габешия изданию MtisAmbebi.

Активисты в Тбилиси провели символическую акцию памяти и выразили соболезнования семье Мзисы Габешия. Женщина в последнее время испытывала проблемы со здоровьем, отмечает телекомпания Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".