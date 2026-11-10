Житель Дагестана заочно осужден по делу о погроме в аэропорту Уйташ

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Ставропольский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Дагестана Рабадана Исмаилова, признав его участником массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана 2 апреля огласил приговор троим предполагаемым организаторам беспорядков в махачкалинском аэропорту Уйташ. Илья Пономарев*, Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) и Абакар Абакаров были заочно приговорены к срокам от 15 до 19 лет.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. По обвинению в участии в погроме уже осуждены более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 года до 15 лет лишения свободы. Об этих событиях рассказывается в справке "Кавказского узла" "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Ставропольский краевой суд огласил приговор жителю Дагестана Рабадану Исмаилову – предполагаемому участнику массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту. Дело Исмаилова рассматривалось в заочном режиме.

Помимо статей об участии в беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) и нарушении требований безопасности на объекте транспорта (часть 3 статьи 263.1 УК), Исмаилову вменялось посягательство на жизнь силовика (статья 317 УК РФ). Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения, сообщила прокуратура Ставропольского края в своем Telegram-канале.

Согласно приговору суда, Рабадан Исмаилов участвовал в беспорядках в аэропорту “на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля”. Конкретные действия, которые он совершил 29 октября 2023 года, прокуратура не описывает, ссылаясь только на общий результат погрома.

Как и все ранее осужденные, Исмаилов назван виновником суммарного ущерба аэропорту на сумму свыше 24 млн рублей. “В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести”, – говорится также в сообщении.

Суд приговорил Рабадана Исмаилова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части срока – в колонии строгого режима. Ведомство не указало, где предположительно находится подсудимый сейчас. Комментариями Исмаилова или его адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что житель Дагестана Бахтияр Раджабов, которого городской суд Георгиевска в октябре 2025 года приговорил к семи годам заключения, стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в погроме; следствие ранее заявляло, что в суды переданы дела 139 фигурантов (за исключением троих, находящихся в розыске). О событиях в аэропорту Махачкалы и о других антисемитских акциях в регионах СКФО рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

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