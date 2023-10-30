Волна антисемитских акций на Северном Кавказе

30 октября 2023, 22:43

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Серия антисемитских акций прошла с 26 по 29 октября 2023 года в регионах Северного Кавказа. В Карачаево-Черкессии и Дагестане протестующие требовали не пускать туда приезжих из Израиля, в Махачкале участники протестов проникли в аэропорт и пытались найти там приезжих из Израиля, в Кабардино-Балкарии сгорел строящийся еврейский культурный центр, а в соцсетях опубликованы персональные данные раввинов и адреса синагог. “Кавказский узел” собрал информацию о наиболее массовых антисемитских акциях на Северном Кавказе.

Новый виток военного конфликта между Израилем и палестинским движением "Хамас" начался 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

После обострения палестино-израильского конфликта мусульмане Северного Кавказа неоднократно демонстрировали свою поддержку палестинцам. Кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Обнародование имен раввинов и адресов синагог

"Кавказский узел" обратил внимание на то, что 26 октября в анонимных Telegram-каналах начали распространяться антисемитские заявления, сопровождавшиеся адресами синагог, а также именами и портретами раввинов в Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Нальчике и Дербенте.

Прямых призывов к насилию в публикациях не было, но были упомянуты "израильские террористы", находящиеся на Кавказе, которые, как утверждалось, "закрывают мечети и ставят свои синагоги".

Митинг у отеля в Хасавюрте

28 октября сотни людей собрались у отеля в Хасавюрте после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. Силовики позволили участникам протестов убедиться, что среди постояльцев гостиницы лишь туристы из разных регионов России, после чего протестующие разошлись.

Антисемитский митинг в Черкесске

В Черкесске 28 октября перед домом правительства прошел митинг в поддержку Палестины и против Израиля. Собравшиеся требовали от местных властей не пускать приезжих и беженцев из Израиля на территорию Карачаево-Черкесии и выселить уже проживающих в ней .

Полицейские в Черкесске составили протоколы об административных нарушениях на 34 участников акции против приезда беженцев из Израиля. Суд оштрафовал участников антисемитской акции, а полицейские вынесли им предупреждения.

Краткая хронология антисемитских акций, вспыхнувших в октябре 2023 года на Северном Кавказе, собрана "Кавказским узлом" в справке "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было

Поджог еврейского центра в Нальчике

В Нальчике 29 октября произошел пожар в строящемся еврейском культурном центре, на здание также была нанесена антисемитская надпись, следует из видео и фото, опубликованных в Telegram-каналах. Адрес этого здания был упомянут в списке опубликованных 26 октября.

По сообщению правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, пожар на территории, где идет строительство еврейского культурного центра, произошел в результате умышленного поджога .

Нападение на аэропорт в Махачкале

29 октября анонимный дагестанский Telegram-канал призвал выйти к аэропорту “Уйташ” к прибытию рейса из Тель-Авива и выслеживать машины до их пунктов назначения, чтобы идентифицировать прилетевших. Рейс из Тель-Авива компании Red Wings прибыл в Махачкалу в 19.18 мск.

Сотни людей, собравшихся у аэропорта, скандировали антисемитские лозунги, заявляя, что не позволят евреям попасть в республику. Некоторые из них держали в руках плакаты аналогичного содержания. Собравшиеся досматривали автомобили, включая даже автомобили силовиков , пытаясь найти прибывших из Израиля.

Около 20.00 протестующие беспрепятственно вошли в здание терминала аэропорта.

К 20.30 толпа протестующих прорвалась в административное здание, десятки выбежали на полосу к стоящему самолету. В этот момент внутри самолета находились 50 человек, в том числе 4 гражданина Израиля. В 20:40 к аэропорту выдвинулась колонна подкрепления полицейских. В это время часть протестующих проникла в VIP зал аэропортаh .

Росавиация в связи с беспорядками временно закрыла аэропорт для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.

В 21.40 мск. канал RusNews сообщил, что силовикам удалось вытеснить толпу со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

В самом аэропорту начались задержания выбежавших на взлетно-посадочную полосу людей. Telegram-канал "Осторожно, новости" в 22.51 мск сообщил, что полиция начала задержания в аэропорту. Публикация сопровождается видео, на нем видно большое число силовиков, экипированных в защитную амуницию со щитами и дубинками. Они оттеснили толпу за заграждение, откуда звучат крики.

В 22.20 мск. Росавиация сообщила, что аэропорт был освобожден.

Однако несмотря на заявления Росавиации об "освобождении" аэродрома, Telegram-каналы сообщали о том, что протестующие в аэропорту забрасывают силовиков камнями и бутылками, была слышна стрельба . Полиция разгоняла протестующих, которые по-прежнему находились на аэродроме, говорится в сообщении . К полуночи по взлетной полосе аэропорта продолжала ходить толпа, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Представители общественности Дагестана обратились к участникам акции в аэропорту Махачкалы и заявили, что своими действиями они портят имидж республики, но не помогают жителям Сектора Газа. С обращением к участникам акции в аэропорту Махачкалы обратились депутат Госдумы России Сайгидпаша Умаханов, муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди, член общественной палаты республики Шамиль Хадулаев, блогеры. Они призвали протестующих не вступать в стычки с силовиками и покинуть аэропорт.

К 03.00 мск большая часть участников нападения на аэропорт в Махачкале покинула взлетно-посадочную полосу и здание. На территории оставались небольшие группки участников инцидента. Очевидцы утверждали, что магазины, которые находились в терминале международных прилетов, сильно пострадали - разгромлены склады и разграблены магазины.,

Общее число участников акции в аэропорту составило около двух тысяч человек .

Росавиация сообщила об открытии аэропорта 31 октября на фоне стабилизации ситуации.

Силовики установили личности более 150 наиболее активных участников беспорядков на территории аэропорта Махачкалы. 60 из них задержаны, сообщило 30 октября ГУ МВД по СКФО.

В этот же день председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать московским следователям уголовное дело о массовых беспорядках. У участников антиизральской акции проводятся обыски, сообщило следствие.

В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. На 30 октября в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Среди раненых большинство - сотрудники полиции", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства. Еще 18 человек, получивших легкие травмы, после амбулаторной помощи врачей отпущены домой, отмечается в сообщении.

Реакция Израиля и Российского еврейского конгресса

Власти Израиля следят за развитием событий в Дагестане, где проходила акция протеста в аэропорту Махачкалы, и рассчитывают на то, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту, заявили внешнеполитическое ведомство Израиля и канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. "Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в заявлении .

Российский еврейский конгресс (РЕК) прокомментировал события в махачкалинском аэропорту и другие "антисемитские выступления" в регионах Северного Кавказа. В заявлении, опубликованном на сайте организации 29 октября, говорится, что события в аэропорту Махачкалы, равно как и "антисемитские выступления" в Хасавюрте, Черкесске и поджог строящегося еврейского культурного центра в Нальчике нетипичны и для Северного Кавказа в частности, и для России в целом. При этом в заявлении отмечается, что произошедшее "беспрецедентно по масштабам".

При этом в конгрессе заявили, что такие события "безусловно, опасны", так как угрожают и межрелигиозному, и межнациональному согласию в стране и могут вызвать "неконтролируемые трагические последствия". Также в РЕК выразили убежденность в том, что антисемитизм противоречит духу и традициям народов Северного Кавказа, ему нет и не может быть места в многонациональной России", - говорится в заявлении конгресса .

Президент федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода 30 октября заявил, что "события 29 октября в аэропорту Махачкалы, а также предшествующие им происшествия в Нальчике, Хасавюрте и Черкесске четко показывают, что конфликт на Ближнем Востоке уже затронул жизни людей в России, и что настроения антиизраильского характера теперь превратились в открытую агрессию по отношению даже к российским евреям", - говорится в заявлении Бороды.

Глава Дагестана и Кремль обвинили "внешние силы" в координации антисемитских акций

Около полуночи 29 октября, спустя несколько часов после начала беспорядков, глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал происходящее в махачкалинском аэропорту. В своем Telegram-канале он назвал действия протестующих "грубым нарушением закона". Меликов заявил, что участники беспорядков "воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность родины", уточнив, что имеет в виду рейд боевиков под руководством Басаева и Хаттаба на территорию Дагестана в 1999 году, а также спецоперацию на Украине .

При этом глава Дагестана отметил, что "все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся за мир в Палестине". То же, что происходит в аэропорту, по его словам, "должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов". "И это обязательно будет сделано", - резюмировал Меликов.

30 октября Сергей Меликов сообщил, что за беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят люди, которые выступают против социально-экономических преобразований в Дагестане. По его мнению, беспорядки координировались с территории Украины .

Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы поехать в зону спецоперации, чтобы "отмыться от позора". Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет", - сказала Меликов. .

События в аэропорту Махачкалы стали "во многом результатом вмешательства извне", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", - заявил Песков .

Уголовное дело

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принял решение передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале комитета 30 октября.

Дело расследуется по частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ, сообщил Следком. Часть 1 статьи 212 УК РФ (организация массовых беспорядков) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, часть 2 этой статьи (участие в массовых беспорядках) – от трех до восьми лет лишения свободы.

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценивается, по предварительным данным, в несколько миллионов рублей, сообщил гендиректор аэропорта Саид Рамазанов. "Детально оценить масштаб ущерба пока не удалось", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Действия авиакомпании

Авиакомпания Red Wings с 31 октября возобновила полеты из Махачкалы, за исключением рейсов в Тель-Авив. Red Wings - единственная авиакомпания, выполняющая рейсы между Махачкалой и Тель-Авивом. Авиасообщение Махачкалы с Тель-Авивом приостановлено, пассажирам предлагается вылететь в Израиль из Сочи, сообщила 30 октября авиакомпания Red Wings .

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