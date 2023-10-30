Российский еврейский конгресс назвал антисемитские выступления в республиках СКФО нетипичными

30 октября 2023, 03:43

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События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, говорится в заявлении Российского еврейского конгресса.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 29 октября в аэропорту "Уйташ" к прибытию рейса из Тель-Авива по призывам анонимных телеграм-каналов собрались сотни жителей республики. Они заявили, что не позволят евреям попасть в Дагестан. В 21.40 мск источники сообщили, что толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы, при этом участники акции вступили в стычки с полицией. Однако уже около полуночи стало известно о стычке между силовиками и протестующими. По данным Минздрава Дагестана, в результате инцидента более 20 человек получили различные травмы, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Российский еврейский конгресс (РЕК) прокомментировал события в махачкалинском аэропорту и другие "антисемитские выступления" в регионах Северного Кавказа. В заявлении, опубликованном на сайте организации 29 октября, говорится, что события в аэропорту Махачкалы, равно как и "антисемитские выступления" в Хасавюрте, Черкесске и поджог строящегося еврейского культурного центра в Нальчике нетипичны и для Северного Кавказа в частности, и для России в целом. При этом в заявлении отмечается, что произошедшее "беспрецедентно по масштабам".

При этом в конгрессе заявили, что такие события "безусловно, опасны", так как угрожают и межрелигиозному, и межнациональному согласию в стране и могут вызвать "неконтролируемые трагические последствия".

Также в РЕК выразили слова благодарности жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые прилагают все усилия для разрешения сложившейся ситуации. "Российский еврейский конгресс убежден, что антисемитизм противоречит духу и традициям народов Северного Кавказа, ему нет и не может быть места в многонациональной России", - говорится в заявлении конгресса.

Мусульмане регионов СКФО после обострения палестино-израильского конфликта неоднократно выступали в поддержку палестинцев. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии также отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, говорится в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Ряд акций принял антиизраильский характер. Так, жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была пресечена силовиками. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил с обращением по поводу ситуации в Палестине и реакции на нее на Северном Кавказе, назвав недопустимыми антисемитские акции, а также призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Боевые действия между Израилем и движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела Израиля сотнями ракет, под обстрел попали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Террористы проникли на территорию Израиля, захватив сотни заложников. Армия обороны начала против "Хамас" операцию "Железные мечи", Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура.

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