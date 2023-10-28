Силовики пресекли акцию в Хасавюрте против приезда израильтян

28 октября 2023, 22:19

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Сотни людей собрались у отеля в Хасавюрте, после сообщений в соцсетях, что в нем находятся беженцы из Израиля. Силовики позволили нескольким участникам протестов убедиться, что среди постояльцев гостиницы лишь туристы из разных регионов России, после чего участники акции разошлись.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. 19 октября муфтият Дагестана призвал имамов мечетей на пятничном намазе помолиться за прекращение войны. Сегодня муфтият Дагестана отчитался о тысячах участников молитв в поддержку Палестины.

Кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Видео с массовой акции у отеля "Фламинго" в Хасавюрте опубликовал сегодня Telegram-канал RusNews. Как следует из видео, у гостиницы собрались сотни мужчин. У входа в здание стояли силовики. На видео они беседуют с собравшимися. "Два человека", - говорит один из силовиков.

Жители собрались у отеля после того, как в соцсетях появились сообщения о том, что в нем проживают беженцы из Израиля, у которых есть родственники в Дагестане. Сотрудникам полиции пришлось вмешаться. Они позволили нескольким мужчинам войти внутрь гостиницы, которые убедились, что в здании нет граждан Израиля, а там находятся туристы из разных регионов России. Толпа после этого начала расходиться, говорится в описании к видео.

Администрация Хасавюрта к 22.10 мск в своем Telegram-канале не прокомментировала акцию у отеля "Фламинго".

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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