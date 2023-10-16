Около 200 человек приняли участие в акции в поддержку Израиля в Тбилиси

16 октября 2023, 00:50

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Акция в поддержку Израиля прошла у памятника Руставели в Тбилиси, в ней приняли участие граждане Грузии и России. Они выступили против терроризма.

Как писал "Кавказский узел", еврейская община в Грузии 12 октября сообщила, что ощущает себя в стране в безопасности на фоне обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. 14 октября оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" призвала власти вывезти граждан Грузии из Израиля.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

15 октября в Тбилиси акция в поддержку Израиля. На митинге у памятника Руставели собрались граждане Грузии и России. Акция, организованная молодежной группой "STEP", собрала около 200 человек.

"Все вместе - грузины и местные евреи - мы поддерживаем Израиль и осуждаем терроризм, убийство детей", - говорит президент Израильско-грузинской палаты коммерции Исак Моше "ТВ Пирвели".

"Невозможно смотреть на то, что происходит в Израиле", - сказал журналистам один из участников митинга.

Ранее акция в поддержку Израиля прошла у Большой синагоги в Тбилиси. Ее участники выразили солидарность с израильтянами и принесли цветы к синагоге в память погибших. К пришедшим обратился посол Израиля в Грузии Хада Мейтсад.

«Мы уважаем солидарность Грузии, мы слышали открытые заявления исполнительной власти, поддержку нашего народа, а также спонтанные заявления поддержки со стороны простых граждан», - приводит ее слова "Общественный вещатель".

15 октября из Израиля прилетел в аэропорт Тбилиси очередной самолет, на борту которого находились как граждане Грузии, так и этнические грузины - граждане Израиля. Большинство из них родом из города Ашдод.

В эфире "Формулы" пассажиры признались, что прилететь было довольно сложно из-за повышенных цен и нехватки билетов. «Мы не могли достать билеты. Искали их с 10 октября, с трудом нашли на 15, хотя самолет был полупустой», - рассказал один из пассажиров.

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