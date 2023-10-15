Оппозиционная партия потребовала вывезти граждан Грузии из Израиля

15 октября 2023, 02:01

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Один из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе призвал власти Грузии обеспечить перевозку на родину граждан Грузии, которые проживают в Израиле. По его словам, стоимость билетов для них на авиарейсы неподъемна.

Как писал "Кавказский узел", еврейская община в Грузии 12 октября сообщила, что ощущает себя в стране в безопасности на фоне обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Один из лидеров оппозиционной грузинской партии «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе обратился к властям с призывом немедленно обеспечить перевозку на родину проживающих в Израиле граждан Грузии, возвращение которых уже стало неотложной необходимостью.

Он обвинил авиаперевозчиков и власти Грузии в грабеже оставшихся в Израиле "посредством сверхкоммерческих цен".

"Более 90% грузин в Израиле не состоят на консульском учете, они рассеяны по всей территории. С ними необходимо наладить постоянную линию коммуникации. Если власти не организуют спецрейсы, то необходимо предложить фиксированную, льготную цену на билеты и не только для детей, но и для всех, потому что никто не поехал туда для вольготной жизни, у большинства из них нет тех тысяч лари, которые необходимых для перелета. Я призываю власти немедленно обеспечить перевозку на родину наших граждан, проживающих в Израиле, возвращение которых уже стало неотложной необходимостью», - заявил Манджгаладзе, комментарий которой публикует «Стратегия Агмашенебели».

Пассажиры рейса из Тель-Авива, прибывшие 13 октября в Тбилиси, сообщили, что им пришлось заплатить по 2000 лари (около 740 долларов) за билет и это очень дорого, передает "Формула".

Тем временем специальная пенитенциарная служба Грузии заявила, что будет финансировать телефонные переговоры заключенных-граждан Израиля с родными. «Учитывая текущие события в Израиле, Специальная пенитенциарная служба выражает свою добрую волю и предоставляет бесплатное время для общения всем израильским гражданам, обвиняемым или осужденным в пенитенциарной системе Грузии, для контакта с их семьями», - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Общественные вещатель".

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