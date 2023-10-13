Грузинская еврейская община отвергла террористическую угрозу

13 октября 2023, 22:28

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Еврейская община в Грузии не опасается возможных провокаций и чувствует себя в безопасности, сообщила представитель грузино-еврейского центра.

Как писал "Кавказский узел", синагоги в Азербайджане работают сегодня в обычном режиме, под охраной полиции, несмотря на призыв ХАМАС к погромам, рассказали представители еврейской общины. В Армении отменены мероприятия еврейской общины из-за призыва ХАМАС. Еврейская община республики попросила Службу нацбезопасности об охране своего офиса и синагоги в Ереване.

12 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля предупредили, что руководство палестинского движения ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру провести 13 октября "День гнева" и напасть на израильтян и евреев. "Разумно предположить, что в различных странах будут проводиться протестные мероприятия, которые могут перерасти в насилие", - процитировало заявление ТАСС.

Еврейская община в Грузии ощущает себя в безопасности и беспокойства из-за возможных провокаций или терактов нет, сказала одна из руководителей грузино-еврейского центра Натия Маградзе корреспонденту "Кавказского узла". "В синагогах не увеличивали мер безопасности, все как обычно. Мы не ждем ничего такого в Грузии. Здесь нет террористов. На протяжении веков мусульмане, христиане и евреи жили всегда вместе и здесь нет таких разграничений по вероисповеданию", - отметила она.

По ее словам, в Грузии, например, туристы из Израиля и Ирана здесь знакомятся друг с другом и потом вместе гуляют. Здесь все дружелюбно относятся друг к другу, подчеркнула Маградзе.

"Кавказский узел" также писал, что Центры еврейских общин в нескольких регионах Южного федерального округа и на Ставрополье взяты под усиленную охрану из-за призыва палестинского движения ХАМАС к погромам. Еврейская община в Майкопе отменила все мероприятия. В еврейских общинах Махачкалы и Кизляра отменен ряд мероприятий в связи с угрозами палестинских боевиков. В синагоге Нальчика распорядок мероприятий не поменялся, а в общественной Еврейской культурно-просветительной организации "Шолом" Северной Осетии приняли усиленные меры безопасности.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, их целями стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В Израиле погибли 1,3 тысячи человек, в том числе 220 военных, около 3,3 тысячи человек пострадали. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамас", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В секторе Газа погибли более 1,4 тысячи человек, число раненых превысило 6 тысяч, сообщил сегодня, 13 октября, "Коммерсант".

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