Синагоги в Азербайджане продолжили работу на фоне призыва к погромам

13 октября 2023, 13:54

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Синагоги в Баку и Губинском районе работают в обычном режиме, несмотря на призыв палестинского движения ХАМАС к погромам, рассказали представители еврейской общины. Меры безопасности около синагог усилены после начала израильско-палестинского конфликта, сообщили полицейские.

Как писал "Кавказский узел", в Армении отменены мероприятия еврейской общины из-за призыва ХАМАС к погромам. Община попросила Службу нацбезопасности об охране своего офиса и ереванской синагоги.

12 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля предупредили, что руководство палестинского движения ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру провести 13 октября "День гнева" и напасть на израильтян и евреев. "Разумно предположить, что в различных странах будут проводиться протестные мероприятия, которые могут перерасти в насилие", - процитировало заявление ТАСС.

В Бакинской синагоге горских евреев, которая расположена по улице Алимардана Топчибашева в центре Баку, особые меры в связи с призывами ХАМАС не принимались, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель синагоги.

"Мы продолжаем работу как прежде, никаких изменений в нашей деятельности нет. В Азербайджане мы не испытываем каких-либо проблем с безопасностью", - пояснил он.

Утром 13 октября двери синагоги были открыты, и желающие могли свободно войти в здание. Внутри на входе стоял сотрудник полиции, но он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что полицейские всегда обеспечивают охрану синагоги.

Однако, по его словам, в последние дни меры безопасности усилены. "Если раньше охрану обеспечивал один наряд, то сейчас на этой территории задействованы пять нарядов. Но никогда ранее здесь не было инцидентов. Ничего подозрительного мы не замечали и в последние дни", - сказал полицейский.

В здании синагоги корреспондент «Кавказского узла» наблюдал трех сотрудников полиции, однако снаружи полицейских не было видно. Напротив здания синагоги была припаркована пустая машина пост-патрульной службы полиции.

Около синагоги ашкеназских и грузинских евреев, расположенной по улице Диляры Алиевой, также не было заметно каких-либо особых мер безопасности. У входа в нее находились двое сотрудников полиции. Один из них сказал корреспонденту "Кавказского узла", что синагога «всегда под охраной полиции».

При этом он воздержался от ответа на вопрос о том, приняты ли дополнительные меры. "Мы ответственные за порученные нам задачи, на другие вопросы мы не можем отвечать", - пояснил полицейский. Представитель самой синагоги сказал, что никаких проблем с безопасностью у общины нет, и она продолжает повседневную работу.

Член муниципального совета поселка Красная слобода Губинского района Азербайджана сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в поселке, населенном горскими евреями, действуют две синагоги, и они сегодня продолжают работу в обычном режиме.

"Наши синагоги, как и мы, сами горские евреи, находимся под надежной охраной государства. В Азербайджане и тем более здесь в Красной слободе у нас никаких проблем с безопасностью нет, и необходимости в каких-то дополнительных мерах защиты нет. Синагоги и так всегда под надежной охраной", - сказал представитель муниципального совета.

Напомним, к 13 октября семь уроженцев Азербайджана погибли в результате боевых действий в Израиле. Из Израиля эвакуированы 72 этнических азербайджанца, заявило посольство в Тель-Авиве.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, их целями стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В Израиле погибли 1,3 тысячи человек, в том числе 220 военных, около 3,3 тысячи человек пострадали. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамас", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В секторе Газа погибли более 1,4 тысячи человек, число раненых превысило 6 тысяч, сообщил сегодня, 13 октября, "Коммерсант".

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