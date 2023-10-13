Число погибших в Израиле уроженцев Азербайджана выросло до семи

13 октября 2023, 12:22

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Семь уроженцев Азербайджана погибли в результате боевых действий в Израиле, сообщили в МИД. Из Израиля эвакуированы 72 этнических азербайджанца, заявило посольство в Тель-Авиве.

Как писал "Кавказский узел", к 11 октября с начала боевых действий в Израиле погибли четыре уроженца Азербайджана: Шамиль Аббасов, Эмин Ахундов, Илькин Назаров и Роман Гандель. Назаров имел гражданство Азербайджана, трое других были гражданами Израиля, сообщили в МИД. В Израиле живут около 75 тысяч уроженцев Азербайджана, сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Число уроженцев Азербайджана, погибших в Израиле в результате террористических и ракетных атак "Хамас", по данным на утро 13 октября, достигло семи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МИД Азербайджана.

Трое новых погибших - гражданин Израиля Эдэн Абдуллаев, а также Лиор Азизов и Эмиль Самуилов, чьи гражданства уточняются, сообщили в ведомстве.

За последние два дня из Израиля в Азербайджан были эвакуированы 72 человека, сообщило азербайджанское посольство в Тель-Авиве в микроблоге X. "При сотрудничестве азербайджанского посольства в Тель-Авиве и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» 12-13 октября 72 человека - граждане Азербайджана и граждане Израиля азербайджанского происхождения - через Дубай, Махачкалу и прямым авиарейсом были отправлены в Баку", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, их целями стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В Израиле погибли 1,3 тысячи человек, в том числе 220 военных, около 3,3 тысячи человек пострадали. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамас", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В секторе Газа погибли более 1,4 тысячи человек, число раненых превысило 6 тысяч, сообщил сегодня, 13 октября, "Коммерсант".

Напомним, 8 октября рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем осудила атаку "Хамаса". МИД Азербайджана призвал к деэскалации в зоне израильско-палестинского конфликта и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и сектора Газа.

Официальный Баку занял нейтральную позицию в отношении эскалации в зоне израильско-палестинского конфликта, в обществе преобладают настроения в поддержку еврейского государства, но есть религиозные группы сторонников Палестины, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, подобная поддержка Израиля едва ли грозит ухудшению отношений с Ираном.

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