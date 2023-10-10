Аналитики сочли нейтральной позицию Баку в израильско-палестинском конфликте

10 октября 2023, 01:10

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Официальный Баку занял нейтральную позицию в отношении эскалации в зоне израильско-палестинского конфликта, в обществе преобладают настроение в поддержку еврейского государства, но есть религиозные группы сторонников Палестины, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, подобная поддержка Израиля едва ли грозит ухудшению отношений с Ираном.

Как информировал "Кавказский узел", 8 октября рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем осудила атаку ХАМАС. МИД Азербайджана призвал к деэскалации в зоне израильско-палестинского конфликта и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и сектора Газа. По мнению азербайджанских блогеров на "Кавказском узле", Азербайджан однозначно принял сторону Израиля.

Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. Десятки бойцов "Хамас" проникли в приграничные районы Израиля. 8 октября Израиль нанес удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и другим объектам в секторе Газа, передало РИА "Новости". По данным на утро 9 октября ,Израиль потерял свыше 700 человек, ранено более 2,2 тысячи. У палестинской стороны 436 погибших и 2,3 тысячи раненых.

Официальный Баку занял в отношении эскалации израильско-палестинского конфликта «сдержанно-нейтральную» позицию, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

«Такая позиция основывается на концептуальном отношении Азербайджана к этому конфликту, которая базируется с одной стороны, на нормах международного права и резолюциях Совета безопасности ООН, а с другой - на политической целесообразности, которая диктует необходимость действовать в рамках политики Организации исламского сотрудничества, которая априори не может принимать решений в поддержку Израиля. Тем не менее, эти факторы не мешали Азербайджану многие годы успешно развивать с Израилем энергетическое, военно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Азербайджан является одним из крупных поставщиков нефти в Израиль и покупателем его современной военно-промышленной продукции. В марте этого Азербайджан предпринял важный шаг в углублении партнерства с Израилем, открыв посольство в этой стране. Мусульманских стран, имеющих дипмиссии в Израиле, единицы, и при этом Азербайджан стал первой шиитской страной, открывшей посольство в еврейском государстве», - сказал Джуварлы 9 октября корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, Израиль с «пониманием» отнесется к «нейтральной позиции» Азербайджана. «Тем более, что нейтралитет официального Баку компенсировался с лихвой заявлениями солидарности и поддержки парламентариев Азербайджана, представителями общественности, экспертного сообщества, многочисленными постами пользователей социальных сетей, походами к посольству Израиля обычных граждан. И это с благодарностью было отмечено послом Израиля в Азербайджане», - отметил аналитик.

Посол Израиля в Баку Джордж Дик (Jeorge Deek) поблагодарил народ Азербайджана за солидарность и поддержку. «Я благодарю азербайджанский народ за искренний жест дружбы. Послания поддержки, цветы у дверей посольства, публикации в социальных сетях – все это придает нам силы в эти трудное время нашей истории», - написал посол в социальной сети X.

Отвечая на вопрос, как соотносится произраильские симпатии в азербайджанском обществе и среди политической элиты с тем, что большинство населения страны мусульмане и более того, шииты, как в Иране, эксперт отметил: «В Азербайджане исторически существовали большая еврейская община. В годы СССР и постсоветский период многие евреи эмигрировали в Израиль и другие страны, но связи с исторической родиной никогда не теряли. Они играли роль "моста" в развитии сотрудничества между Азербайджаном и странами их проживания. Развитию азербайджано-израильских отношений способствовало также то, что в Азербайджане исторически не было антисемитизма. С другой стороны, в Азербайджане в последние годы сформировалось очень теплые отношения к Израилю в связи с поставками этой страной современного вооружения, что сыграло существенную роль в восстановлении территориальной целостности страны».

Вместе с тем, продолжил Джуварлы, в Азербайджане есть и есть прослойка населения, в основном верующие шииты, которые крайне негативно относятся к развитию сотрудничества с Израилем. «Эти люди идеологически близки к исламскому режиму Ирана и автоматически экстраполируют враждебность ИРИ к Израилю и на азербайджанскую действительности. Но в последние годы проиранские группы находились под прессингом власти, многие активисты были арестованы. Также были разоблачены и прямые агенты иранских спецслужб. И сейчас, в отличие от предыдущих этапов палестино-израильских эскалаций, проиранские группы выплескивали свои антиизраильские выпады только в социальных сетях, не осмеливаясь, очевидно выходить, на уличные протесты», - отметил эксперт.

В начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек, аресты которых сопровождаются пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети, однако объявления им предъявлены в незаконном обороте наркотиков.

На вопрос, как может отразиться на азербайджано-иранских отношениях преобладание в Азербайджане произраильских настроений, Джуварлы ответил, что «Иран вынужден принимать эту реальность». «Иран очень отчаянно хотел сорвать открытие посольство Азербайджана в Израиле, устраивал различные провокации, включая вооруженные атаку на посольства Азербайджана в ИРИ, угрожал демонстративными военными учениями, но в конечном итоге, увидев тщетность этих попыток, Тегеран пошел на переформатирование отношений. Тем более сотрудничество с Азербайджаном, реализация совместных транспортных проектов сулит ИРИ большие выгоды», - сказал Джуварлы.

27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

Позиция Баку поводу осложнения ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта схожа с позицией Стамбула

Глава Центра исследований «Республика», член политкомитета партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Азербайджан занимает в отношении палестино-израильской эскалации нейтральную позицию. «Позиция Баку нейтральная. Высшее руководство Азербайджана пока никак не выразило отношения. МИД Азербайджана осудил насилие против гражданского насилия и призвал стороны к деэскалации конфликта. Более-менее четкая политическая позиция была выражена на уровне посла Азербайджана в Тель-Авиве”, - сказал эксперт.

Посол Азербайджана в Тель-Авиве Мухтар Мамедов резко осудил террористические атаки «Хамас» на гражданское население Израиля. «Как и тысячи израильских граждан, я и моя семья вынуждены проводить часы в укрытиях. Я осуждаю неизбирательные ракетные удары и террористические атаки на гражданское население. Я потрясен многочисленными похищениями гражданских лиц, включая женщин и детей, которые подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны похитителей-террористов. Как и все суверенные государства, Израиль имеет право на жизнь в мире и безопасности», - написал посол в социальной сети X.

По его словам, в основном позиция официального Баку была схожей с подходом союзника Азербайджана – Турции. Однако отношение к происходящему в азербайджанском и турецком обществах различается. Если в Турции больше доминируют пропалестинские настроения, то в Азербайджане, где общество более светское - произраильские, далее отметил эксперт.

Вместе с тем он указал на то, что часть верующих в Азербайджане сочувствуют палестинцам. «Среди верующих Азербайджана есть немало тех, кто, исходя из принципов мусульманской солидарности, поддерживают палестинцев. Они винят Израиль в том, что до сих пор конфликт на Ближнем Востоке не урегулирован. Эти группы не очень-то разбираются в истории и причинах конфликта и повторяют нарративы, навязываемые пропагандой Ирана и некоторых арабских стран. Они даже не знают, что палестинцы и поддерживающие их арабские государства вообще не признают права Израиля на существование. Власти Азербайджана последовательно пресекают политизацию ислама и никогда не учитывают интересов носителей таких идеологий. Напротив, они сами проводят политику, направленную на обеспечение лояльности к власти богословов и духовных деятелей. Сегодня в Азербайджане практически нет радикальных мусульманских групп, которые могли бы оказать сопротивление политической линии власти. Поэтому тех, кто осуждает Израиль – их не слышно, максимум - они робко что могут написать в социальных сетях», - отметил Джафарли.

На вопрос, не приведет ли нейтралитет Баку и преобладанию в обществе произраильских настроений к ухудшению отношений Азербайджаном и Ирана и срыву совместных проектов, и в частности, строительства транспортного коридора в обход Армении, эксперт ответил так: «К Азербайджану у Ирана никаких претензий не может быть. Тем более, что в самом арабском мире нет единства. Многие арабские страны заняли нейтральную позицию, а ОАЭ вовсе осудил ХАМАС. И вообще, не думаю, что сейчас Иран вновь пойдет на ухудшение двустороннего сотрудничества с Азербайджаном, лишая себя взаимовыгодных экономических проектов. Тем более, что сейчас Баку и Тегеран вновь возрождают идею регионального сотрудничества по формуле 3+3 (Азербайджан, Армению, Грузия + Иран, РФ, Турция), которое исключает участие в решении региональных вопросов внерегиональных сил».

Азербайджан сейчас фактически приступил к реализации альтернативного маршрута Зангезурского коридора через Иран, уже началось строительство автомобильного моста, который станет началом дороги через ИРИ в Нахичевань. "Баку дает понять, что получил выход на НАР через Иран. На переговорах с Арменией он вообще может отказаться от обсуждения вопросов открытия транспортных коммуникаций. В таком случае Армения лишится возможности восстановления своего железнодорожного сообщения через Азербайджаном с Ираном и Россией и автомобильного сообщения с РФ", - ранее сказал эксперт Центра экстремальной журналистики Тофиг Дадашев. Если Армения откажется от проекта Зангезурского коридора, то транспортные коммуникации будут проложены чрез Иран, заявил 26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Зангезурский коридор станет второй после "Баку-Тбилиси-Карс" транспортной артерией глобальных грузоперевозок в направлении "Восток-Запад" через Южный Кавказ. Он будет проложен в любом случае, но каким будет его маршрут, сейчас, по словам Эрдогана, зависит от политической воли Армении, пишет "Туран".

Баку последователен в отношениях и с Израилем, и с Палестиной

Директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы также считает, что Азербайджан занял «нейтральную позицию» в новом витке палестино-израильского противостояния.

«Если Иран однозначно поддержал ХАМАС и, вероятно, был вдохновителем и организатором его террористической атаки на Израиль, то США и ЕС выступили в защиту еврейского государства. На этом фоне, конечно, Азербайджан, как и Турция, проявили нейтральную позицию. Впрочем, по моему личному мнению, позиция Азербайджана должна основываться на международном праве. В данном случае надо различать поведение ХАМАС от позиции Палестины в конфликте с Израилем. ХАМАС совершил атаку не только на военные объекты, но и на гражданских лиц, причем, жертвами этой атаки стали не только граждане Израиля, но и других стран. В этом смысле конечно террористические и ракетные удары ХАМАС не имеют отношения к борьбе за независимость Палестины и требуют однозначного осуждения», - сказал Гасымлы корреспонденту «Кавказского узла».

В целом же относительно палестино-израильского конфликта, по словам Гасымлы, Азербайджан на протяжении многих лет занимает последовательную позицию: Баку выступает за выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств – еврейского и палестинского. «В Азербайджане с 1993 года действует посольство Израиля и уже почти 10 лет дипмиссия Палестины. Азербайджан в конце прошлого года одновременно принял решение об открытии посольства в Тель-Авиве и представительства в Рамалле», - сказал эксперт.

Вообще, на его взгляд, ни у Ирана, ни у кого-либо среди арабских стран не может быть претензий к Азербайджану. «Никто не может требовать от Израиля признания независимости Палестины до тех пор, пока они сами не признают существование еврейского государства», - сказал Гасымлы.

Что касается возможного влияния нынешней эскалации между Израилем и Палестиной на отношения Ирана с Азербайджаном с учетом поддержкой Тегераном ХАМАС, то эксперт указал на непредсказуемость ситуации в регионе. «Конфликт может выйти за пределы палестино-израильского противостояния. Возможно открытие еще одного фронта между Израилем и Хизбаллой в Ливане. Масштабы эскалации могут привлечь США и НАТО на прямую военную поддержку Израиля. При таком развитии ситуации не исключается нанесение военных ударов по территории и Ирана с целью сокрушения его военного потенциала и предотвращения поддержки в будущем таких террористических организаций, как ХАМАС или Хизбалла. Вряд ли Иран - с учетом рисков для его безопасности - станет угрожать Азербайджану или даже портить с ним отношения с учетом того, что союзником Баку является сильная Турция», - отметил аналитик.

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