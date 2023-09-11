Азербайджанские политологи назвали цели визита иранской делегации в Баку

11 сентября 2023, 21:00

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Визит военной делегации Ирана в Азербайджан свидетельствует об обеспокоенности Тегерана обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, указали азербайджанские аналитики. Тегеран демонстрирует курс на нормализацию отношений с Баку, сочли они.

Как писал "Кавказский узел" начальник Управления международных отношений и оборонной дипломатии Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммед Ахади посетил Баку с визитом. Иранская делегация 9 сентября приняла участие в заседании совместной азербайджано-иранской военной комиссии. Ахади в ходе визита в Баку выразил обеспокоенность деятельностью Армении, которая, по его словам, угрожает стабильности на Южном Кавказе. Вице-президент Ирана Мухаммед Джамшиди заявил, что Армения становится центром западной разведки в регионе и сближается с НАТО и ЕС.

Визит делегации генерального штаба ВС Ирана в Баку и заседания совместной военной комиссии совпали по времени обострением напряженности между Арменией и Азербайджаном, отметил директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

По его мнению, в Иране сильно обеспокоены новой военной эскалацией и возможными масштабными вооруженными столкновениями у северных границ этой страны. "Любая военная напряженность с вовлечением Азербайджана является фактором, сильно влияющим на внутреннюю ситуацию в Иране, с учетом того, что <значительную часть> населения этой страны составляют этнические азербайджанцы. Война с участием Азербайджана сильно действует на рост национального самосознания азербайджанцев, которые несмотря на свою многочисленность не имеют никакой автономии или самоуправления в Иране", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поэтому, продолжил он, прибывшая в Баку иранская делегация старалась узнать намерения Азербайджана относительно растущей напряженности с Арменией, насколько это обострение может привести к масштабным военным действиям, могут ли они перекинуться на территорию Армении в приграничных с Ираном территориях.

Тегеран также сильно беспокоят перспективы проекта Зангезурского транспортного коридора через Армению, который соединит Азербайджан с его Нахичеванской автономной республикой и станет звеном одного из вариаций глобального коридора Восток-Запад, продолжил Алиев. "Иран в этом видит угрозу своим геополитическим интересам и опасается также лишения транспортной коммуникации с Арменией, а через нее с Грузией и выходом на Черное море. На самом деле эти опасения беспочвенны, поскольку в точках пересечения дорог из Ирана в Армению и Зангезурского коридора могут быть проложены мосты, тоннели… Как бы то ни было, Иран наверняка хотел получить заверения от Азербайджана, что Баку не будет предпринимать шаги против интересов Ирана, и в особенности не брать под контроль территорию Армении, по которой должен прокладываться Зангезурский коридор", - сказал Алиев.

При этом он отметил, что возможности вторжения Азербайджана на территорию Армении для открытия Зангезурского коридор исключать нельзя. "Армения вот уже три года не выполняет обязательства по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 по обеспечению беспрепятственной связи между западными районами Азербайджаном и Нахичеваном. В такой ситуации, нельзя исключать варианта открытия коридора силовым путем".

"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана", говорится в пункте 9 заявления Алиева, Пашиняна и Путина, текст которого опубликован на "Кавказском узле".

Мехман Алиев добавил, что азербайджанские территории находились под контролем Армении почти 30 лет, при этом страны Запада "не предпринимали реальных шагов, чтобы положить конец этому", поэтому сложно спрогнозировать какой будет реакция мировых держав в случае открытия Зангезурского коридора с применением силы. "Международная обстановка сейчас очень запутана", - подчеркнул Алиев.

Однако возможное вторжение "может быть весьма ограниченным и охватывать только полосу территории, по которой пройдут транспортные коммуникации", считает он. "Да и аннексировать эти территории Азербайджан не собирается. Открыв коридор, Азербайджан может потом передать его под контроль третьих сил. Кстати, согласно трехстороннему заявлению, коридор должен действовать под контролем пограничных войск ФСБ России", - отметил Алиев.

По его словам, косвенным подтверждением того, что иранская делегация могла обсудить в Баку ситуацию на армяно-азербайджанской границе является и заявление представителя МИД ИРИ Насера Канани.

Насер Канани 11 сентября на своей еженедельной пресс-конференции в понедельник прокомментировал развитие событий на Кавказе. "Мы поддерживаем связь с властями Азербайджанской Республики и Армении. Армянские власти выразили свою обеспокоенность возможностью нового военного конфликта со стороны Азербайджанской Республики. Однако власти Баку отправили нам сообщение, содержание которого заключается в том, что они не намерены проводить военные атаки, а последние переброски войск - это традиционная военная операция, которая проводится на пороге зимы, потому что передвижение в горных районах становится сложным и запутанным", - привело сегодня его слова агентство ИРНА. Канани подчеркнул, что "Иран чувствителен к безопасности общих границ со своими северными соседями и подтверждает, что на границах Ирана безопасно, и страна продолжает внимательно следить за развитием событий на Кавказе".

Глава Центра ближневосточных исследований Садраддин Солтан отметил, что Тегеран, доведя связи с Баку до самой низшей точки, почти до грани разрыва дипотношений, теперь предпринимает шаги по их нормализации. "Вообще, это в практике иранского режима, намеренно создавать проблемы в двусторонних отношениях с партнерами, неуклонно ухудшать их, порой доводить их до разрыва, а потом начинать постепенно восстанавливать их, демонстрируя себя "конструктивной" стороной. В последние два года Иран делал все для того, чтобы испортить отношения с Азербайджаном, проводил демонстративные военные учения на границе, активизировал свою пятую колонну в Баку для подрывной деятельности, вел оскорбительную пропаганду против азербайджанского народа в СМИ, наконец, был совершен теракт против посольства Азербайджана в Тегеране. После этого все связи между двумя странами практически прервались, за исключением ограниченного экономического сотрудничества", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Солтан подчеркнул, что Тегеран изменил тактику. К этому, по его мнению, привело осознание, что на политику Баку повлиять невозможно, в частности, сорвать сотрудничество между Азербайджаном и Израилем. При этом "недружественные действия" Ирана против Азербайджана нанесли вред прежде всего самому Ирану, поскольку "в стране были закрыты учреждения, продвигающие иранские интересы, и в частности Иранский культурный центр", считает он.

27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

Так, по словам Солтана, с минувшего лета Иран предпринимает шаги для восстановления дипломатических, экономических связей. В частности, состоялся визит главы МИД Ирана в Азербайджан, было проведено заседание двусторонней межправительственной экономической комиссии, исчезла антиазербайджанская пропаганда в иранских СМИ. "Теперь, видимо в Тегеране решили возобновить контакты и между военными двух стран. После звонка начальника генштаба вооруженных сил Ирана министру обороны Азербайджана в конце прошлой недели состоялось заседание двусторонней военной комиссии", - сказал Солтан.

Он отметил, что визит иранских военных состоялся накануне армяно-американских военных учений в Ереване, которые были намечены на 11 сентября.

По его мнению, визит в Баку иранских военных был показал недовольство действиями правительства Пашиняна. "Примечательно, что иранская делегация посетила в Баку парк трофеев, где выставлена разбитая в ходе 44-дневной войны 2020 года армянская военная техника. А МИД Ирана решительно осудил так называемые «президентские выборы» св Карабахе, - продолжил аналитик.

Он также указал на то, что власти Ирана в последние месяцы избрали тактику нормализации отношений с мусульманскими странами. "В последние месяцы Иран восстановил отношения с Саудовской Аравией, с ОАЭ, несмотря на проблемы спорных островов эмиратами и даже с Бахрейном. Стремление ИРИ восстановить на прежнем уровне связи с Азербайджаном можно также рассматривать также в этом контексте", - далее отметил Солтан.

Кроме того, продолжил он, визит иранской делегации пришелся на очередной виток обострения ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном и вокруг территории в Карабахе, находящейся в зоне ответственности российских миротворцев. Очевидно, иранская делегация хотела услышать из Баку информацию о возможных военных планах Азербайджана и, возможно, заявить о своей обеспокоенности, предположил Солтан.

Эксперт Центра экстремальных журналистских расследований Тофиг Дадашев также считает, что визит иранской делегации в Азербайджан был связан с ростом военной напряженности между Арменией и Азербайджаном.

"Во время войны 2020 года иранцы просчитались, продолжив традиционную политику поддержки Армении. Вообще, на протяжении всего конфликта Иран, несмотря на словесную поддержку территориальной целостности Азербайджана, на деле помогал Армении, развивая с ней активное торгово-экономическое партнерство, поставляя топливо по очень выгодным ценам. Осенью 2020 года Иран обеспечивал транзит в Армению вооружений и военной техники. Более того, иранский отряд, незаконно находившийся на <контролируемой Арменией> азербайджанской территории, почти сутки мешал азербайджанским войскам продвигаться дальше, задержав их наступление и позволив армянским военным перегруппироваться. И только когда стало известно, что Азербайджан побеждает, Тегеран выразил поддержку Баку в освобождении своих территорий", - сказал Дадашев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, после войны иранцы незаслуженно хотели больших привилегий в процессе восстановления территорий, возвращенных Азербайджаном, но получив отказ, вернулись к традиционной политике поддержки Армении, в частности, снабжением армянонаселенной части Карабаха. "Только после резких протестов Баку < Иран> вынужден был остановить эту деятельность, но перешел к другим провокациям, кульминацией которых стал теракт против посольства Азербайджана. Сейчас же, в ситуации, когда может возникнуть новая война в регионе с предполагаемым усилением позицией в регионе Азербайджана, иранцы не хотя оставаться в проигрыше и заранее стремятся договариваться с Баку об условия партнерства в новых реалиях региона", - подчеркнул Дадашев.

Вместе с тем, он считает, что военного партнерства между Азербайджаном и Ираном не стоит ожидать. "Стороны могут вести консультации, обсуждать какие-то вопросы. Но о каком-то сотрудничестве и тем более союзе не может быть речи. Союзником Азербайджана является Турция. В поставке же вооружений крупными партнерами Азербайджана помимо Турции являются Израиль, Пакистан, Россия. Правда, с Россией возможно военно-техническое сотрудничество сейчас ограничилось из-за ее конфликта с Украиной", - далее сказал эксперт.

На его взгляд, несмотря на определенные признаки смягчения напряженности в азербайджано-иранских отношениях до полной разрядки еще далеко с учетом того, что Баку еще даже не возобновил деятельность своего посольства в Тегеране.

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