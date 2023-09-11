Тегеран предостерег Ереван от сотрудничества с Западом

11 сентября 2023, 04:51

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Представитель Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммед Ахади в ходе визита в Баку выразил обеспокоенность деятельностью Армении, которая, по его словам, угрожает стабильности на Южном Кавказе. Вице-президент Ирана Мухаммед Джамшиди заявил, что Армения становится центром западной разведки в регионе и сближается с НАТО и ЕС.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября министерство обороны Армении анонсировало проведение совместных армяно-американских учений Eagle Partner-2023 в сентябре.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Начальник Управления международных отношений и оборонной дипломатии Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммед Ахади посетил Баку с визитом. Иранская делегация приняла участие в заседании совместной азербайджано-иранской военной комиссии, сообщает "Туран".

Ахади выразил обеспокоенность в связи с деятельностью Армении, которая, по его словам, может поставить под угрозу стабильность и безопасность в регионе.

По словам Ахади, внешние силы пытаются сорвать ирано-азербайджанские отношения. "Наша единственная цель и стремление - подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Мы хотим, чтобы на Южной Кавказе установились мир и спокойствие. Надеемся, что политическое руководство двух стран сможет быстрее достичь мира, продолжая эту линию", - приводит его слова 10 сентября oxu.az.

Ранее иранский лидер Ибрагим Раиси и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Вице-президент Ирана Мухаммед Джамшиди сообщил подробности разговора. По его словам, все контакты по Южному Кавказа вне формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) лишь ухудшают ситуацию в регионе, а сотрудничество Армении с внешними силами, проведение с ними военных учений не служат урегулированию.

Тегеран отметил, что Армения становится центром западной разведки в регионе, сближается с НАТО и ЕС, проводит совместные учения с США, ухудшает отношения с Россией, но параллельно просит поддержки и у России, и у Ирана.

Напомним, что в последнее время отношения Азербайджана и Ирана обострились, в частности, на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, после чего Азербайджан приостановил работу посольства и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. 3 июня, после того как стало известно об аресте Сафарли, МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Иран без необходимости, а уже находящимся там посоветовал быть осторожными.

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