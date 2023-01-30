Азербайджан эвакуировал персонал посольства в Тегеране

30 января 2023, 01:33

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Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране, сотрудники посольства и члены их семей вечером 29 января были доставлены специальным авиарейсом в Баку. Вместе с тем продолжает деятельность генеральное консульство Азербайджана в Тебризе.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, во время нападения был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое охранников. Нападавший задержан полицией. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента.

По данным иранских следователей, задержанный объяснил нападение бытовыми мотивами, поскольку в апреле 2022 года его жена отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась домой, и он думал, что его жена скрывается там. Атака произошла на фоне "антиазербайджанской пропаганды" в Иране, возразил МИД Азербайджана, а президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом.

Сотрудники дипломатической миссии Азербайджане в Тегеране и члены их семей вечером 29 января были доставлены специальным авиарейсом в Баку. На борту самолета находились также двое раненых сотрудников охраны посольства, а также доставлено тело погибшего представители персонала посольства, сообщило государственное телевидение Азербайджана AzTV.

Как заявил в эфире AzTV замминистра иностранных дел Халаф Халафов, посольство полностью прекратило деятельность. «Там остаются пять человек для охраны административного здания, имущества посольства, однако они не будут осуществлять дипломатическую деятельность», - сказал Халафов.

Вместе с тем, по его словам, продолжает работу генеральное консульство Азербайджана в Тебризе и азербайджанские граждане, находящиеся в Иране, могут в случае необходимости могут обращаться за помощью туда.

Отметим, что Тебриз - административный центр иранской провинции Восточный Азербайджан. Этот город является историческим центром Южного (Иранского) Азербайджана и большинство населения его составляют этнические азербайджанцы.

Халаф Халафов подчернул, что теракт нанес серьезный урон двусторонним отношениям. Вся ответственность за нанесение этого ущерба лежит на иранском государстве, считает Халафов.

«Еще до того, как произошел этот инцидент, в иранском государстве была создана антиазербайджанская атмосфера. Как в прессе, так и среди общественности. Мы неоднократно предупреждали иранскую сторону, что в этих условиях невозможно поддерживать нормальные отношения, и мы должны избегать такой обстановки. Несомненно, создание подобной атмосферы также способствовало совершению этого террористического акта», - сказал Халафов.

«Иран как ответственное государство, в рамках своих международных обязательств должен провести тщательное и детальное прозрачное расследование произошедшего террористического акта, привлечь к ответственности и наказать всех причастных лиц и организаторов этого преступления», - добавил он.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы, при этом они обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран обвинил граждан Азербайджана в причастности к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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