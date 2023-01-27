Азербайджанские политологи сочли терактом нападение на посольство в Тегеране

27 января 2023, 22:10

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Нападение на посольство Азербайджана произошло на фоне ухудшения ирано-азербайджанских отношений и развития отношения Баку с Тель-Авивом, что ставит под сомнение версию властей о бытовых мотивах нападавшего, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое охранников. Нападавший задержан полицией. Сотрудники азербайджанского посольства в Тегеране эвакуируются после вооруженного нападения на дипмиссию и будут отправлены на родину, сообщил МИД. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента.

По данным иранских следователей, задержанный объяснил нападение бытовыми мотивами, поскольку в апреле 2022 года его жена отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась домой, и он думал, что его жена скрывается там. Атака произошла на фоне "антиазербайджанской пропаганды" в Иране, возразил МИД Азербайджана, а президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом.

Официальный Иран выдвинул версию о личном мотиве преступления, но все равно за случившееся несет ответственность власть этой страны, так как против Азербайджана в ИРИ ведется пропаганда, сказал председатель правления Центра изучения международных отношений Фарид Шафиев. "Иран знает о нападении на азербайджанское посольство в Лондоне и должен было усилить меры безопасности посольства Азербайджана в Тегеране", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

. 4 августа 2022 года неизвестные, напавшие на азербайджанское посольство в Великобритании, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные лозунги. Британские силовики задержали восемь участников нападения. После этого около 2000 мусульман-шиитов провели акцию протеста в Баку, на которой потребовали от властей Великобритании усилить охрану азербайджанского посольства в Лондоне. Согласно Венской конвенции, государство обязано принимать меры для защиты помещений представительства другого государства от вторжения, ущерба, нарушения спокойствия и оскорбления его достоинства.

Если правительство Ирана не предпримет соответствующих шагов по расследованию инцидента и привлечению виновных к ответственности, то это самым негативным образом скажется на его двусторонних отношениях с Азербайджаном, подчеркнул депутат парламента Азербайджана и политолог Расим Мусабеков.

Теракт в Тегеране обязательно вызовет волну недовольства среди миллионов этнических азербайджанцев в Иране, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

Начальник полиции Тегерана Хосейн Рахими, который сообщил о бытовой версии нападения ан посольство Азербайджана, уволен, сообщило сегодня иранское информационное агентство Tasnim.Новым начальником полиции иранской столицы стал Аббас Али Мухаммедиан. Рахими, в свою очередь, назначен главой Департамента экономической безопасности.

Нападение на посольство в Иране следует рассматривать в контексте событий, происходящих в последние дни, указал политолог Ильгар Велизаде. "Речь идет об ответе на совещание израильских послов в Баку и назначении азербайджанского посла в Израиле. Не исключается, что целью теракта было "предупредить" официальный Баку воздержаться от открытия азербайджанского посольства в Тель-Авиве. Дата выбрана тоже, похоже, не случайно - День памяти жертв Холокоста", - предположил он.

Следствием теракта Велизаде считаем укрепление сотрудничества Азербайджана и Израиля, которое, в свете возникающих для обоих стран угроз, носит необратимый характер. При этом, по его словам, отношения между Тегераном и Баку на самой низкой отметке со времен установления дипотношений, может, за исключением периода президентства Абульфаза Эльчибея (президент Азербайджана в 1992-1993 годах - Прим. "Кавказского узла").

"Отношения приблизились к точке невозврата. Такого не было, чтобы азербайджанское посольство эвакуировалось из Тегерана. Но это не снижение уровня диппредставительства, так как посол Азербайджана не отозван. Заявления о снижении уровня диппредставительства не было. Функционирование посольства нашей страны под вопросом и связано с гарантиями безопасности наших дипломатов. Баку не станет ограничиваться голословными заверениями в безопасности нашего посольства, а потребует реальных мер по безопасности дипломатов", - подчеркнул он.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ухудшение азербайджано-иранских отношений не соответствует интересам Азербайджана, добавил Велизаде. "Диалог сорван. Произошел теракт, за которым стоят не отдельные лица, а серьезные структуры, планировавшие преступление с целью политического давления на Азербайджан. Перед нами стоит цель не допустить дальнейшего ухудшения отношений", - добавил политолог.

Два охранника посольства, получившие ранения, находятся в удовлетворительном состоянии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. "Еще рано говорить о льготах и компенсациях семье убитого в Тегеране начальника охраны посольства", - сказал дипломат.

Источники сообщили, что старший лейтенант Орхан Ризван оглу Аскеров, погибший при нападении на посольство, ранее работал в дипломатической миссии Азербайджана в Москве. У погибшего остались сын и дочь.

Власти обязаны выплатить компенсации семье погибшего, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов. "В законе о социальной защите граждан сказано о единовременной и помесячной выплате государственных пособий супруге и несовершеннолетним детям умершего кормильца семьи. Аскеровы подпадают под этот закон. Кроме этого, все государственные служащие страхуются государством, следовательно, погибший в схватке с террористом Орхан Аскеров обязательно застрахован и его семья получит полагающуюся страховую выплату. Положение об этом содержится в законе о дипломатической службе Азербайджана. Аскеров погиб при охране посольства - суверенной территории Азербайджана за рубежом. Поэтому Аскеров должен получить государственный статус шехида с обязательными выплатами", - резюмировал адвокат Джавадов.

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