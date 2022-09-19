Баку выразил обеспокоенность за безопасность азербайджанских посольств

19 сентября 2022, 12:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту нападения на азербайджанское посольство во Франции. МИД Азербайджана выразил обеспокоенность за безопасность дипмиссий страны за рубежом.

Как писал "Кавказский узел", посол Азербайджана обвинил армян в нападении на представительство в Париже 18 сентября. Глава дипмиссии Рахман Мустафаев заявил, что правительство Франции не организовало должным образом охрану здания посольства и проигнорировало просьбу азербайджанской стороны об обеспечении безопасности дипмиссии.

Генеральная прокуратура сегодня сообщила, что по факту нападения на посольство в Париже возбуждено дело по статьям 12.3, 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой) и 12.3, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК Азербайджана.

По данным ведомства, нападение было совершено с целью обострения международных отношений и разжигания войны. Нападавшие нарушили требования Международной конвенции от 14 декабря 1973 г. "О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов". Зданию посольства в результате нападения был причинен материальный ущерб, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство запросило правовую помощь для проведения расследования в рамках совместного сотрудничества с компетентными органами Франции. "Принимаются необходимые меры в соответствии с международными нормами и принципами для выявления виновных и привлечения их к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Попытки нападений на азербайджанские посольства в последние дни были и в ряде других стран, в том числе в Бейруте и Ливане, написало 18 сентября агентство Turan.

Кроме того, 18 сентября полиция в Тбилиси не позволила агрессивно настроенным людям приблизиться к посольству Азербайджана в Грузии. Двумя днями ранее группа людей окружила посольство Азербайджана в Вашингтоне, передает азербайджанское информагентство.

МИД Азербайджана 18 сентября выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность по поводу нападений на дипмиссии страны за рубежом.

"Нападения членов армянских общин на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах вызывают серьезную озабоченность", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению дипломатического ведомства, эти нападения, "содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на причинение вреда дипломатам и их имуществу". "Решительно осуждаем преступные действия радикальных армянских группировок и ожидаем ответственного отношения к своим обязанностям со стороны структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах", - подчеркивается в сообщении МИД Азербайджана.

Министерство напомнило, что в соответствии с Венской конвенцией, на государстве пребывания лежит "специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства".

Нападения на посольства Азербайджана произошли на фоне визита в Армению спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван, где она заявила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. "Для нас имеет большое значение Армения, и мы от имени конгресса решительно осуждаем эти смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - сказала она. МИД Азербайджана раскритиковал Пелоси за поддержку Армении.

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