Водитель грейдера подорвался на мине в Агдамском районе

28 апреля 2024, 07:54

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В Агдамском районе Азербайджана водитель грейдера Гусейнов Видади Вюгар оглу получил ранения в результате подрыва на противотанковой мине, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах местные жители. В частности, 12 апреля два человека получили ранения в Агдамском районе в результате подрыва на противопехотной мине.

Водитель грейдера Гусейнов Видади Вюгар оглу 1994 года рождения подорвался на мине в Агдамском районе после того, как сбился с пути и оказался на не разминированном участке. Гусейнов получил ранения правой руки, он доставлен в больницу, сказано в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, а также госагентства по разминированию (ANAMA). Перевод сообщения выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Водитель грейдера подорвался на противотанковой мине, инцидент произошел в селе Марзили, уточняется в релизе.

С ноября 2020 года по по 27 апреля текущего года жертвами подрывов на минах стали 356 человек. 65 человек, в том числе 50 мирных жителей и 15 военных, погибли. Ранения получил 291 человек, в том числе 126 мирных жителей и 165 военных. Всего с 1991 года в Азербайджане от мин пострадали 3435 человек, в том числе 358 детей и 38 женщин, написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в зоне карабахского конфликта остается нерешенной проблема с разминированием, при этом ранее МИД Азербайджана заявил, что власти Армении отказываются предоставлять достоверные минные карты. Красный Крест подчеркнул, что в результате подрывов на минах пострадали сотни мирных жителей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне карабахского конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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