Два мирных жителя пострадали при взрыве мины в Агдаме

12 апреля 2024, 17:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Противопехотная мина взорвалась на территории села Алиагалы Агдамского района, два человека получили ранения.

"Кавказский узел" писал, что в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах местные жители. Так, 4 и 5 февраля в Тертерском районе от взрывов мин пострадали два пастуха, Гасанали Алиев и Араз Мамедов. 3 марта житель Агдамского района во время выпаса скота получил ранения обеих ног при взрыве противопехотной мины.

Два человека пострадали 12 апреля в результате взрыва мины в Агдамском районе, говорится в совместном сообщении МВД, Генеральной прокуратуры Азербайджана и ANAMA (Национальное агентство по разминированию).

Инцидент произошел 12 апреля на территории села Алиагалы Агдамского района недалеко от бывшей линии соприкосновения, на неочищенной от мин территории. В результате взрыва противопехотной мины пострадали Мирфаттах Багиров и Хагани Теймуров, оба получили травмы ног, отмечается в пресс-релизе.

По факту в прокуратуре Агдамского района началось расследование.

В пресс-релизе трех ведомств повторяется призыв к гражданам "соблюдать правила безопасности", "внимательно относиться к знакам минной опасности", "не заходить на заминированные территории".

С ноября 2020 года жертвами подрывов мин с учетом сегодняшнего инцидента стали 352 жителей Азербайджана, в том числе 50 мирных жителей и 15 военнослужащих погибли, 287 – получили травмы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ANAMA.

В зоне карабахского конфликта остается нерешенной проблема с разминированием, при этом власти Армении отказываются предоставлять достоверные минные карты, заявил МИД Азербайджана. Красный Крест подчеркнул, что в результате подрывов на минах пострадали сотни мирных жителей. Оба заявления были сделаны по поводу Дня просвещения по вопросам минной опасности, отмечаемого ежегодно 4 апреля.

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.