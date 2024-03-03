Пастух получил ранения при взрыве мины в Азербайджане

03 марта 2024, 20:36

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Житель Агдамского района во время выпаса скота получил ранения обеих ног в результате взрыва противопехотной мины. Число погибших от мин после карабахской войны 2020 года достигло 65 человек, сообщили в правительстве Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", после войны за Нагорный Карабах в зоне, где проходили боевые действия, люди периодически подрываются на минах, зачастую это сельхозрабочие и пастухи. Так, 5 февраля Араз Мамедов во время выпаса скота получил ранения при взрыве мины на территории села Геярх Тертерского района. Днем ранее, 4 февраля, другой пастух, житель Тертерского района Гасанали Алиев, также был ранен при взрыве мины.

Сегодня в селе Ахмедагалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины, в результате чего пострадал местный житель Бахтияр Ягуб оглу Аббасов, который пас там скот. Он получил ранение обеих ног, говорится в совместном сообщении МВД Азербайджана и Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA).

Молодой мужчина был госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое, мужчина прооперирован, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями.

После окончания карабахской войны 2020 года от взрывов мин и боеприпасов, считая сегодняшний инцидент, пострадали 346 граждан Азербайджана. Погибли 65 человек, из них 50 - мирные жители, в том числе три журналиста. Еще 279 человек получили ранения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в кабинете министров Азербайджана.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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