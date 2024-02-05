Житель Тертера подорвался на мине

05 февраля 2024, 12:04

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В результате взрыва мины в бывшей зоне карабахского конфликта ранения ноги получил житель Тертера Араз Мамедов, который пас скот.

Как информировал "Кавказский узел", в бывшей зоне карабахского конфликта на минах периодически подрываются люди. Так, житель Тертерского района Гасанали Алиев 4 февраля во время выпаса скота получил ранение при взрыве мины. Житель Агджабединского района Фаиг Абышев 21 января также был госпитализирован с ранением после взрыва мины.

Житель города Тертер Араз Мамедов, 1966 года рождения, сегодня около 11.00 (10.00 мск) получил ранения во время выпаса скота при взрыве мины на территории села Геярх Тертерского района, где ранее проходила линия соприкосновения азербайджанских и карабахских войск, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, перевод сообщения которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Мамедов получил травмы левой ноги, в Тетерской районной прокуратуре проводится расследование. Житель Тертера доставлен в больницу, уточнили в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

После окончания карабахской войны 2020 года от взрывов мин пострадали 344 гражданина Азербайджана. Погибли 65 человек, из них 50 мирных жителей, в том числе три журналиста, 279 человек получили ранения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правительства Азербайджана.

Напомним, в ноябре 2023 года МИД Азербайджана заявил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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